Slabý trh práce pomohl trhům

Americká data z trhu práce obnovila naděje na letošní snižování úrokových sazeb. Trh práce zjevně slábne, když nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti dosáhly 231 000, oproti očekávaným 215 000. Pozornost se teď bude upínat k datům producentské a spotřebitelské inflace v příštím týdnu. Pokud by i ty potvrdily pokles cenové hladiny do cen finančních aktiv se bude promítat dvojí snížení sazeb v letošním roce. Hlavní zámořské trhy tak zakončily obchodování v plusu (S&P 500 +0,5 %, Nasdaq +0,3 %, DJIA +0,8 %).



Společnost Equinix, která se zabývá správou data center, reportovala výsledky za první čtvrtletí letošního roku a pozitivní překvapení ji vyneslo o 11,5 % výše. Naopak se nezadařilo společnosti Arm Holdings, která se zabývá designem mikročipů. Investory zklamal především celoroční výhled a akcie Arm propadly o 2,3 %. Negativní nálada se přenesla i na konkurenční Nvidii, která propadla o 1,8 %. Nepřidala jí ani zpráva od Applu, který plánuje v letošním roce využívat vlastní čipy pro pohon svých služeb umělé inteligence. Ještě hůře odnesla report výsledků videoherní platforma Roblox, která se ve svém výhledu obává toho, že spotřebitelé budou v nejisté ekonomické době méně utrácet. Akcie Roblox dnes oslabily o 22,1 %. Pozitivní překvapení přinesly výsledky obchodní platformy Robinhood, ta na ně reagovala poměrně vlažně a v průběhu obchodní seance se dokonce propadla do záporných hodnot, aby uzavřela 3,1 % pod včerejším závěrem.