Víkendář: Kde budou akcie na konci letošního roku?

Hlavní stratég společnosti Oppenheimer Asset Management John Stoltzfus se i po poslední várce čísel z americké ekonomiky drží svého cíle, podle kterého by index S&P 500 měl letos uzavřít na 5500 bodech. Snižování sazeb podle něj bude na pořadu dne nejdříve ve druhé polovině roku, nejpravděpodobnější se mu zdá prosinec. Ten by měl mít výhodu i v tom, že snížení sazeb by proběhlo až po volbách, Fed by se tudíž vyhnul spekulacím o politických tlacích.



Stratég souhlasí se strategií Fedu, který již delší dobu hovoří o „závislosti na datech“. Tedy o tom, že svá rozhodnutí činí podle toho, jaké informace aktuálně přicházejí z ekonomiky. Celkově expert čeká vyšší volatilitu na trzích, a to jak akciových, tak dluhopisových. K nim dodal, že inverze výnosové křivky v současné době nemusí nutně indikovat recesi tak, jako tomu bývalo v minulosti. U akcií pak podle stratéga ještě neskončil býčí cyklus. Růst zisků dosahovaný v posledním čtvrtletí je dosahován jednak na základě snižování nákladů, Stoltzfus ale míní, že k němu přispívají i vyšší investiční výdaje.



Na Yahoo Finance hovořil o vývoji na trzích a v ekonomice i stratég CFRA Research Sam Stovall. Podle něj mohou jít letos v USA sazby dolů dvakrát, poprvé v září. Volby podle tohoto experta nejsou v uvedené souvislosti tématem, protože za poslední desetiletí docházelo k pohybům sazeb nahoru či dolů běžně pár měsíců před volbami. Fed může dokonce zářijovým snížením sazeb indikovat, že je apolitický a rozhoduje se podle toho, co je dobré pro ekonomiku.



Stovall hovořil o psychologii investorů, kteří podle něj dnes vidí pravděpodobnost zvyšování sazeb jako minimální a spekuluje se tak spíše jen o tom, kdy půjdou sazby dolů. Každý se přitom snaží mít lepší odhad než ti druzí. A v principu všichni říkají: „Víme, že přijde pokles sazeb, jen nevíme, kdy přesně.“ Celkově to znamená optimistickou náladu, která vede i k tomu, že případný pokles trhu se využívá k nákupům levnějších akcií. Podle experta je tak pravděpodobné, že korekce z posledních týdnů se již blíží ke svému konci.



Větší pozornost je nyní podle experta věnována defenzivnějším sektorům včetně utilit. Ty se ve srovnání se zbytkem trhu obchodují za relativně nízké valuace. A investoři mohou nyní defenzivní sektory vnímat jako bezpečnější sázky. Graf ukazuje predikce dalšího vývoje na trhu od . Podle nich index S&P 500 letos uzavře na 5200 bodech a zisky obchodovaných společností v tomto indexu tento rok dosáhnou na 241 dolarů a příští rok na 256 dolarů na akcii:







Zdroj: Yahoo Finance, X