Zandi: Silná ekonomika a případné změny inflačního cíle

Hlavní ekonom Moody’s Analytics Mark Zandi hovořil na Yahoo Finance o síle amerického hospodářství, které se podle něj nalézá daleko od případné recese. Přesto se ekonom domnívá, že současná výše sazeb centrální banky leží hodně vysoko a on sám by v tuto chvíli již sazby snižoval.



Podle ekonoma je kvůli sazbám pod tlakem finanční sektor, přispívá k tomu i pokračující inverze výnosové křivky, kdy se sazby krátkodobých dluhopisů nacházejí nad výnosy těch dlouhodobých. To znamená, že náklad financování bank je vysoko relativně k sazbám z půjček a z toho pramení zmíněný negativní tlak. Přispívají k němu i vyšší náklady spojené s regulaci a pouze mírný růst úvěrů.



Zandi si myslí, že zástupci Fedu jsou si vědomi toho, že sazby leží vysoko a pro ekonomiku představují brzdu. Zároveň ale kladou větší důraz na to, aby inflace klesla směrem k cíli ve výši 2 %. U něj se inflace ještě nenachází a na pokles sazeb by bylo třeba několik měsíců, které by ukazovaly na jasný pohyb inflace tímto směrem.



Měl by být inflační cíl stále na 2 %? Na tuto otázku ekonom odpověděl, že kdyby se začínalo od situace, ve které by žádný cíl neexistoval, pravděpodobně by bylo nejlepší nastavit jej blíž k 3 %. V ekonomice totiž podle něj došlo ke změnám, které upřednostňují takové číslo před 2 %. Inflační cíl ve výši 2 % se ale již používá dlouho a centrální banka jej chce dosáhnout, protože jinak by riskovala poškození své důvěryhodnosti.



Poté, co bude cíle dosaženo, může Fed přistoupit ke změně rámce své politiky, i když „asi nepřijde s novým konkrétním číslem“. Tento nový rámec by mu ale měl dávat prostor, „aby příště nemusel jít rovnou až ke 2 %.“ Určité zvýšení inflačního cíle by přitom podle ekonoma dávalo smysl proto, aby během recese nedocházelo k situaci, kdy Fed sníží sazby až k nule a pak se uchýlí ke kvantitativnímu uvolňování.



O něco vyšší inflace by tedy z pohledu ekonoma mohla poskytovat prostor pro vyšší nominální sazby, tudíž i pro větší pokles sazeb v případě ekonomického útlumu. Tak, aby nemuselo nakonec probíhat kvantitativní uvolňování, „což Fed opravdu nechce dělat.“ Zandi na závěr rozhovoru zopakoval, že Fed se podle něj nyní stará zejména o svou důvěryhodnost, proto se za každou cenu snaží snížit inflaci ke 2 %. I když tím může riskovat, že ekonomiku zabrzdí příliš.



Zdroj: Yahoo Finance