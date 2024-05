Akcie na Wall Street při vyčkávání na inflaci nenašly směr

Americké akciové trhy dnes nic mimořádného nepředvedly, když investoři nadále vyčkávali na inflační data. Již v úterý se dozvíme, jak se vyvíjela inflace u průmyslových výrobců (PPI) a ve středu nás pak čeká klíčový údaj o spotřebitelské inflaci (CPI) za minulý měsíc. Hlavní akciové indexy tak zavřely bez větších změn.



Zajímavý více než 6% růst si připsaly akcie výrobce čipů ARM poté, co se zde objevily zprávy, že tato společnost plánuje otevřít divizi pro vývoj čipů pro umělou inteligenci. Akcie společnosti posílily přibližně o 2 % po zprávě, že vedení tohoto výrobce čipů jedná se společností Apollo Global Management o pomoci s výstavbou továrny v Irsku, která by mohla vyjít na 11 mld. USD. A do třetice k výrobcům čipů, analytici Jefferies zvýšili cílovou cenu pro akcie na 1200 z 620 USD. Akcie však na tuto zprávu reagovaly jen minimálně.



Akciím pomohly k 2% růstu zprávy o tom, že americký prezident Biden se chystá v tomto týdnu oznámit soubor nových cel pro Čínu, které by mohly obsahovat i cla na elektrická auta.