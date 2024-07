Evropa zvedá hlavu, poté co se to Wall Street nepodařilo

Akciové trhy v Evropě se snaží zvedat a některým se to i daří. Patří sem i hlavní burzy jako Londýn (+0,7 pct), Paříž (+0,5 pct) či Amsterdam (+0,4 pct). Naopak Frankfurt obchoduje těsně v záporu, když na něj doléhají výsledky nebo Mercedesu. Zdá se však, že trh úvodní reakci překonává. Dluhopisům se nedaří, jejich výnosy zvláště na delších splatnostech stoupají, a to více v Evropě. Nejde o velký pohyb, přesto je zajímavé, že poslední výplach na akciích zatím delším dluhopisům nijak znatelně nepomohl. Eurodolar drží pozice u 1,0850.



Závěr týdne bude dodávat další firemní výsledky, reportují nebo Colgate, ale větší jména se čekají až příští týden. Co se týče makrodat, vyjde zpráva o osobních příjmech, výdajích a cenách v USA. Jde o červnový report, v rámci nějž se typicky sleduje nejvíc cenový index osobní spotřeby. Ceny by opět měly zpomalit, a to jak na celkové, tak jádrové úrovni. Podle nás je však nepravděpodobné, že by ovlivnily plány Fedu pro nejbližší měsíce. Příští týden by sazby měly zůstat beze změny a následně v září klesnout. Z tohoto pohledu tak efekt makrodat nelze přeceňovat, pokud nešokují velkou odchylkou od odhadů. To se však příliš neděje - prostor pro překvapení omezily už známé cenové statistiky, především CPI. Další zajímavou zprávou pak bude spotřebitelská důvěra. Včerejší data o HDP ukázala, že spotřebitel byl v posledních třech měsících při chuti, důvěra pak naznačí, jestli u toho zůstalo v červenci.

Zlato se po včerejším propadu konsoliduje na nižších úrovních kolem 2370 USD. Ropa stihla ještě včera obrátit nahoru a dnes své pozice kolem 82,50 USD drží. Koruna také zůstává v klidu a vůči euru se obchoduje u 25,37.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3782 0.0363 25.3846 25.3453 CZK/USD 23.4000 0.0363 23.4040 23.3485 HUF/EUR 391.7697 -0.2013 392.7273 391.7010 PLN/EUR 4.2770 -0.2767 4.2863 4.2760

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8678 0.3139 7.8728 7.8416 JPY/EUR 167.4470 0.2977 167.5001 166.6610 JPY/USD 154.4205 0.3206 154.4380 153.5470

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8428 -0.1250 0.8445 0.8428 CHF/EUR 0.9585 0.2495 0.9590 0.9553 NOK/EUR 11.9256 -0.3398 11.9733 11.9225 SEK/EUR 11.7146 -0.3216 11.7554 11.7138 USD/EUR 1.0844 -0.0254 1.0861 1.0841

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5246 -0.3497 1.5303 1.5241 CAD/USD 1.3813 -0.0814 1.3825 1.3809