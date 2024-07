Koruna slábne při obavách z ČNB. Akcie navazují na včerejší jízdu

Domácí měna v posledních dnech dokázala postupně posilovat, ale do cesty se jí postavila ČNB. Jan Frait dnes prohlásil, že by pro zasedání příští týden nevylučoval další snížení sazeb o 50 bps. To by bylo překvapení, počítali jsme se zpomalením na standardních 25 bps. Koruna následně oslabuje na 25,35 za euro.



Co se týče hlavních akciových trhů, Evropa začala opatrně, ale během dopoledne se snaží navázat na včerejší jízdu. V čele kráčí DAX s růstem skoro o procento. Americké futures sice naznačují mírný pokles Wall Street, ale ukazují také postupné zlepšení situace a mohou se ještě přehoupnout do zeleného.

Na programu dnes máme zejména firemní výsledky. Čísla zveřejní , nebo , ale investoři budou nejvíce čekat na Teslu a Alphabet, které zveřejní svá čísla až po závěru amerických trhů. Právě kondice a výhled největších technologických hráčů hodně promluví do schopnosti celého trhu protáhnout výrazný růst z prvního pololetí.

Dluhopisové výnosy dnes klesají, a to více v Evropě a na kratším konci křivky. Eurodolar klesá k 1,0870. Zlato se snaží zvedat, zatímco ropa dnes v podstatě jen drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3535 0.3895 25.3615 25.2518 CZK/USD 23.3290 0.5972 23.3320 23.1835 HUF/EUR 390.3614 0.2067 390.6900 389.2513 PLN/EUR 4.2800 0.0221 4.2873 4.2748

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9060 -0.1928 7.9268 7.9048 JPY/EUR 169.4550 -0.8618 171.1276 169.4330 JPY/USD 155.9635 -0.6263 156.6220 155.8265

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8417 -0.0582 0.8427 0.8414 CHF/EUR 0.9680 -0.0826 0.9692 0.9675 NOK/EUR 11.9725 0.3201 11.9958 11.9299 SEK/EUR 11.6836 0.0869 11.6968 11.6785 USD/EUR 1.0865 -0.2337 1.0897 1.0865

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5094 0.2724 1.5104 1.5045 CAD/USD 1.3765 0.0738 1.3774 1.3762