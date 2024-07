Jak se postavit k technologiím při nynějších korekcích na trhu? Neutíkala bych plošně od velkých i vybírala mezi menšími, říká Rebecca Patterson

Velké technologické společnosti generují obrovský tok hotovosti a jsou tudíž schopny samofinancovat vysoký objem investic. Pro CNBC to uvedla Rebecca Patterson, která dříve působila jako strategička v investiční společnosti Bridgewater. Velké technologie ale podle ní už nejsou na nadvážené pozici, na druhou stranu by od nich „neutíkala“. Někdo může využívat korekce k nákupu tak, aby držel v portfoliu i tyto akcie.



Patterson poukázala i na prudký růst cen akcií malých společností. Podle ní je ale otázkou, zda tento trend může přetrvávat delší dobu. Ona sama se k tomuto segmentu trhu staví již několik let skepticky. Hlavním důvodem je přesvědčení, že americká centrální banka bude držet sazby „výš po delší dobu“. Prudké zisky, které si akcie menších firem nyní připsaly, pak přičítá zejména dobrým číslům týkajícím se inflace.



Inflační data ukazují, že Fed může tíhnout k zářijovému snížení sazeb. Otázkou je ale vývoj v příštím roce. Investorka míní, že trhy nyní počítají s poklesem sazeb o 115 bazických bodů, to samé platí o očekáváních v segmentu malých společností. Pokles sazeb v této míře není ale v příštím roce jistý. Malé firmy jsou přitom na sazby citlivější, protože mají obvykle vyšší míru zadlužení a mají menší poměr fixních sazeb.



Druhou otázkou je podle expertky vývoj ekonomické aktivity. Letošní rok ukazuje pokračující odolnost americké ekonomiky, ale Patterson vidí určité známky jejího zpomalování. Dokud se v těchto dvou oblastech situace nevyjasní, „nepřidávala bych celý index malých akcií do svého portfolia,“ uvedla. S tím, že konkrétní příležitosti ale v segmentu menších společností být mohou. Na dotaz týkající se zadlužení pak expertka uvedla, že před finanční krizí bylo koncentrováno v soukromém sektoru, zatímco nyní u sektoru vládního, na což finanční trhy reagují rozdílným způsobem.



Patterson také zmínila, že retailoví investoři mají nyní ve srovnání s obdobím před rokem 2008 k dispozici obchodní platformy s nižšími poplatky, kdy některé z nich „vypadají spíše jako videohra“. K dispozici je také mnohem více investičních nástrojů a celkově je podle expertky v této části trhu také dost vysoká finanční páka. Chování drobných investorů se také může projevovat přehnanými reakcemi na některé zprávy a informace. Patterson míní, že příkladem může být chování trhu poté, co Donald Trump hovořil o platbách za ochranu Tchaj-wanu.



Zdroj: CNBC