Rozbřesk: Americká ekonomika odmítá zahájit přistávací manévr

Soudě podle výsledků amerického HDP za 2. kvartál se největší ekonomika světa na nějaké přistání nepřipravuje. Vykázaný růst ve výši 2,8 % donutí leckterou instituci přehodnotit očekávaný růst americké ekonomiky pro rok 2024. To platí jak pro nás (KBC/ČSOB), tak pro Fed. My tudíž okamžitě zvedáme odhad amerického růstu pro rok 2024 na 2,5 %, přičemž Fed tak může učinit až v září v příští kvartální prognóze.



Pravda, pohled do střev včera zveřejněného reportu o HDP nám říká, že ne vše vypadá tak růžově, jako celkové růstové číslo. Ke zrychlenému růstu totiž například výrazně přispěla velmi volatilní tvorba zásob (ve výši 0,82 % procentního bodu), přičemž nezanedbatelně se na něm podílela i silná spotřeba vlády. Na druhou stranu je však třeba vidět, že velmi silně rostly klíčové složky domácí poptávky - tj. spotřeba domácností a nerezidenční investice. To přitom může signalizovat několik věcí - za prvé, relativně vysoké reálné úrokové sazby stále nemají dostatečně restriktivní efekt; za druhé, investiční aktivita firem je do značné míry hnaná boomem vyvolaným pozitivním technologickým šokem v podobě objevu umělé inteligence a konečně domácnosti dosud ještě nevyčerpaly nadbytečné úspory naakumulované během covidu.



Smíšené dojmy spolu s výsledky HDP ovšem vyvolávají i data týkající se deflátorů - neboli Fedem sledované inflace (index PCE). Na jednu stranu růst jádrové inflace (mezikvartální anualizovaný) činil relativně vysokých 2,9 %, na straně druhé pokud z této složky vyjmeme bydlení, tak inflace v tomto užším smyslu zpomalila na 2,5 %.



Výše uvedené poznatky činí z analytického hlediska velmi zajímavým dnes odpoledne zveřejněný report o červnových spotřebitelských příjmech a výdajích v USA. Z něj bude patrné jednak, jak moc pokročilo čerpání nadbytečných post-Covidových úspor a jednak bude možné se podrobněji pitvat v tom, jak silně byla v posledním (dostupném) měsíci inflace tažena domácí poptávkou. Obojí pak může dost zásadně ovlivnit i vyznění nadcházejícího zasedání Fedu, které je naplánované již na příští středu.





*** TRHY ***



Koruna

Prodejní tlaky na koruně včera lehce zvolnily a česká měna se pohybovala spíše pod 25,40 EUR/CZK. Pomoci mohl lehce lepší výsledek amerického HDP, čísla z Česka příští týden ovšem pravděpodobně tak veselá nebudou. Korunu bude ve střehu také udržovat blížící se zasedání ČNB.



Eurodolar



Překvapivě silný růst amerického HDP sice poslal dolarové sazby včera výše, avšak americké měně to nikterak nepomohlo. Naopak eurodolar se posunul lehce výše, k čemuž zřejmě přispěl pokles averze k riziku.

I dnes budou v centru pozornosti americká makrodata - konkrétně pak inflace za červen v podobě deflátoru osobní spotřeby. Včerejší detaily z reportu za HDP za druhý kvartál přinesly nečekaně silný výsledek deflátoru osobní spotřeby (očištěného o ceny energií a potravin), což by mohlo naznačovat, že červnové číslo bude vyšší. Nicméně, zdá se být nepravděpodobné, že meziměsíční růst byl vyšší než 0,2 % (pokud se tak stane, tak by reakce dolarových sazeb a eurodolaru neměla být příliš viditelná).