Rozkol mezi top techy a zbytkem trhu nebyl stabilní. Probíhá hledání nové rovnováhy, soudí exmanažerka Goldman Sachs

Abby Joseph Cohen působila ve vedení , nyní učí na Columbia Business School a na Bloombergu hovořila o svém pohledu na dění v ekonomice a na trzích. Na akciích podle ní přetrvává velká valuační mezera mezi populárními technologickými tituly a zbytkem trhu. Takový stav pravděpodobně není „stabilní“, otázkou je, co by vyvolalo posun směrem k nové „valuační rovnováze“.



Cohen míní, že investoři mohou nakonec pochopit, že pětka či šestka oblíbených technologických firem nepředstavuje jedinou příležitost, která se na trhu objevuje. A pak by mohl nastat zmíněný posun k nové rovnováze. Tedy ke společnostem, jejichž valuace jsou „mnohem atraktivnější“. K tomu podle profesorky panuje velké nadšení ohledně umělé inteligence, ale teprve se ukáže, zda mohutné investice do ní přinesou odpovídající návratnost.



Bloomberg v této souvislosti poukázal na novou analýzu , která uvádí, že nové přelomové technologie obvykle „zlevňují věci, které do té doby byly drahé.“ U některých společností tak může nastat zklamání z toho, jaká bude jejich budoucí návratnost kapitálu. Cohen s takovým pohledem souzní a dodala k němu, že obvykle trvá delší dobu, než se plně ukáže potenciál nových technologií a jejich dopad na produktivitu a další oblasti. A nyní může být délka tohoto období podceňována, na což již ukazují zkušenosti některých společností.



Cohen poukázala na to, že valuace amerického trhu jsou ve srovnání s trhy zahraničními vysoko. Může to podle ní být důvod pro určitou mezinárodní diverzifikaci. Ona sama vidí výhled americké ekonomiky pozitivně. Nicméně „jiné trhy nejsou naceněny na dokonalost“. Pokud se přitom investoři domnívají, že některé trhy jsou podhodnocené a jiné naopak nadhodnocené, je dobré si položit i otázku, co by mělo vést k vyrovnání tohoto stavu.



Cohen se domnívá, že pokles atraktivity trhu amerického a růst atraktivity trhů zahraničních by mohla přinést americká vládní politika, která by byla zaměřená proti domácímu firemnímu sektoru, investicím a inovacím. Spojené státy by podle expertky měly více investovat do infrastruktury včetně vysokorychlostního internetu.

Zdroj: Bloomberg