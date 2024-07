Hlavní zámořské indexy nedokázaly uzavřít týden růstem

Americké indexy si v závěru týdne prošly volatilní obchodní seancí. Přestože v úvodní volatilitě několikrát ukázaly zisk, tak po vyčerpání nákupního tlaku začaly postupně oslabovat. Okolo denních minim se pak pohybovaly zhruba v polovině dnešního obchodního dne. Okolo 21 hodiny SEČ pak začaly drobně posilovat a naznačovaly, že by závěr seance mohl být silný. Opět se ale trhy velmi rychle vyčerpaly a vrátili se na úrovně denních minim, kde také dnešní den zavřely.

Hlavní zpráva dne se již od rána nesla téměř všemi redakcemi. Konkrétně se jednalo o celosvětové problémy s informačními systémy, za kterými stála drobná aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti CrowdStrike (CRWD). Společnost se věnuje zejména vývoji IT bezpečnostních řešení pro korporace, a proto nemusí být na první pohled známá, její řešení ale využívá velká část globálních korporací. Ty nemohly od dnešního rána spustit počítače, na které byla instalována nové verze bezpečnostního softwaru CrowdStrike falcon agent. Akcie společnosti tak reagovaly okamžitým propadem, který v premarketu dosáhl až -20 %. Po zveřejnění zprávy, že byla příčina nalezena a pracuje se na její opravě se akcie postupně vracely zpět a otevíraly tak se ztrátou -10 %, kde se po většinu obchodního dne pohybovaly. Agentura Bloomberg pak přinesla zprávu, že některé počítače nebude možné opravit na dálku a bude třeba osobní návštěva IT technika, to by znamenalo pro společnosti velké komplikace. Novináři Bloomberg také doplnili, že společnost je tak vystavena velkému riziku žalob a případných sankcí nebo prohraných soudních sporů.



Největší růst mezi akciemi z indexu S&P 500 dnes zaznamenaly akcie společnosti Intuitive Surgical (ISRG), které rostly přes 9 %. Za růstem stojí výsledky společnosti, které dokázaly překonat odhady analytiků téměř ve všech sledovaných metrikách. To potvrzuje i komentář analytika z Piper Sandler, který komentoval, že na výsledcích se nedá najít chyba. V reakci na výsledky také zvýšil svou cílovou cenu společnosti ze 490 USD na 495 USD. Společnost dokázala překvapit hlavně ziskem na akcii ve výši 1,78 USD, trh čekal 1,54 USD. Tržby dosáhly hodnoty 2,01 mld. USD, trh čekal 1,97 mld. USD. Celosvětově pak počet zákroků s využitím technologie od Intuitive Surgical rostl o 17 %, zatímco trh čekal jen 15,5 %.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,71 %, NASDAQ 100 -0,93 % a Dow Jones -0,93 %.