O kapacitách rozhodují plynárenské společnosti, uvedl Berlín k obavě Česka

Německo bere vážně české obavy ze zásobování plynem, o kapacitách ale rozhodují příslušné plynárenské a transportní společnosti. ČTK to dnes řekla mluvčí spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu, která tak reagovala na otázku o výrazném snížení kapacity exportního plynovodu na česko-německé hranici v Brandově. Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se kvůli tomu dopisem obrátil na komisařku Evropské komise pro energetiku Kadri Simsonovou a německého ministra hospodářství Roberta Habecka.



Německý provozovatel plynovodní sítě Gascade Gastransport GmbH sdělil ČTK, že výstupní kapacity do Česka odrážejí změněnou situaci na trhu a že takzvané přerušitelné kapacity lze stále beze změny rezervovat.



"Obavy české vlády bereme vážně. Bezpečnost zásobování musí být ve východní Evropě zajištěna i v zimě. V této věci se na evropské úrovni vedly a stále vedou bilaterální rozhovory," uvedla mluvčí spolkového ministerstva hospodářství. "O nabídce a rezervaci možných kapacit ale rozhodují příslušné plynárenské a transportní společnosti," dodala.



Síkela informoval Simsonovou a Habecka o snížení kapacity exportního plynovodu. "V dopise upozorňuji na výrazné snížení kapacity na česko-německé hranici v Brandově, které zvyšuje pravděpodobnost navýšení dovozu plynu z Ruska do střední a východní Evropy. Proto jsem je oba vyzval ke spolupráci s cílem eliminovat toto riziko," napsal dnes český ministr na síti X.



Agentura Bloomberg ve čtvrtek uvedla, že Síkela v dopise napsal, že společnost Gascade Gastransport GmbH snižuje výstupní kapacitu přípojného bodu na severozápadní hranici v Brandově. Ta má být od 1. října zredukovaná na 14,5 gigawatthodiny proti současné kapacitě 69 gigawatthodin.