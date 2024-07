Hlavní zámořské indexy silně oslabovaly

Americké indexy dnes od úvodu obchodní seance silně oslabovaly. Dno, na kterém by se zastavily hledaly bez úspěchu až do konce obchodování, na chvíli se zastavily jen okolo 19 hodiny SEČ, ale k závěru pak opět klesaly. Index Nasdaq 100 tak pokořil nepříliš úspěšný milník, protože dnes zaznamenal největší intradenní propad od prosince 2022. Zajímavé je, že v minulých dnech jsme měli možnost sledovat rotaci z technologií do defenzivnějších sektorů. K tomu dnes ale nedošlo a oslaboval také index Dow Jones . V posledních dnech rostoucí index Russell 2000, který sleduje společnosti s menší tržní kapitalizací, dnes oslabil také a odepsal přes 1,5 %.

Na vině propadu stojí jednoznačně nepříliš úspěšné výsledky velkých amerických společností, konkrétně Tesly (TSLA), která dnes odepsala přes 12 %, a Alphabetu (GOOG), který ztratil přes 5 %. Špatná nálada se ale rychle rozlila napříč trhem, přičemž nejvíce odepisovaly společnosti z technologického sektoru, který je na pohyby nejcitlivější. Za zmínku stojí (NVDA), která ztratila přes 6 %, Meta Platforms (META), která odevzdala přes 5 % nebo (MSFT), který odepsal přes 3 %.

Na druhé straně stojí akcie společnosti Enphase Energy (ENPH), které dnes přidaly přes 12 %. Společnost, působící na poli solární energie, oznámila výsledky za druhé čtvrtletí. Společnost překvapila hlavně silnou marží ve výši 47,1 %, analytici čekali 44,2 %. Právě silná marže tak dokázala zastínit slabší zisk na akcii a tržby, které skončily za odhady analytiků. O trochu slabší pak byl i výhled pro další čtvrtletí, který analytici i tak hodnotili velmi pozitivně a dodávali, že výhled společnosti by měl investorům dodat jistotu. Akcie také podpořil konferenční hovor managementu ohledně výsledků, ve kterém uvedli, že hlavní trh společnosti Kalifornie se stabilizoval.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -2,32 %, NASDAQ 100 -3,65 % a Dow Jones -1,25 %.