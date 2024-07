Evropa v červeném, Amerika bojuje za zlepšení. Data tlumí dopad výsledků

Wall Street se po otevření zanořila dolů, ale následně bojuje za návrat. S&P500 se nachází u včerejšího závěru, Nasdaq lehce ztrácí, zatímco DJIA se obchoduje v plusu. Evropa mezitím zůstává většinou v červeném, ačkoli i sem se během dne určité zlepšení dostavilo. Milánská burza ztrácí přes dvě procenta, DAX je dole přes půl procenta, naproti tomu mírně v zeleném obchoduje Londýn.



Akcie zůstávají pod silným vlivem výsledků, když jsme dnes dostali dalších pár nepříznivých zpráv: Stellantis, Kering, , BE Semi. Naopak výsledky pomohly vzhůru, ovšem dnes už to na technologickém poli není žádný obr, který by určoval trendy.

Makrodata vyšla dobrá. S interpretací to nebývá jednoduché, ale podle nás silnější americký HDP za 2Q znamená plus, neboť otupí obavy z ekonomického obratu dolů. Zářijové snížení sazeb Fedu přitom nebude ohroženo. Reakce dluhopisových výnosů sice byla zprvu vzhůru, ale pak došlo k obratu a výnosy smazaly překvapivý růst ze včerejšího odpoledne. I díky tomu by se akcie mohly dočkat aspoň přechodné podpory, než budou vystaveny další výsledkové smršti.

Eurodolar sice během dne nezůstal úplně bez reakce, ale nakonec současných 1,0850 znamená nevýraznou změnu oproti včerejšku. Zlato spadlo o více než dvě procenta, ropa dnes ztrácí jedno procento. Pro korunu je dnešek mírně pozitivní při posunu jejího kurzu na 25,37 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3830 -0.2474 25.4470 25.3528 CZK/USD 23.3765 -0.3880 23.4830 23.3595 HUF/EUR 392.5198 -0.1872 394.7132 392.3491 PLN/EUR 4.2876 -0.2580 4.3053 4.2851

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8522 -0.2902 7.8752 7.8236 JPY/EUR 166.8715 0.0369 167.1880 164.8410 JPY/USD 153.6980 -0.1015 154.1800 151.9560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8430 0.3334 0.8431 0.8406 CHF/EUR 0.9552 -0.5032 0.9598 0.9520 NOK/EUR 11.9732 0.1895 12.0866 11.9526 SEK/EUR 11.7250 0.3887 11.7801 11.6754 USD/EUR 1.0856 0.1140 1.0859 1.0828

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5263 0.3817 1.5342 1.5189 CAD/USD 1.3820 0.0942 1.3848 1.3808