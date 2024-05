NVIDIA a dva druhy investičních her

Profesor financí na NYU Aswath Damodaran se domnívá, že NVIDIA má nyní za sebou silné momentum, které má určitý pevný základ. Očekávání jsou ale velmi optimistická. Na CNBC o akcii této společnosti hovořil Gene Munster z Deepwater Asset Management. Podle něj se v tomto případě „věci dějí rychleji, než se čekalo.“



Munster poukázal na to, že minulý rok čísla za první čtvrtletí klesala, nyní dochází k jejich masivnímu růstu. To potvrzuje, že v oblasti umělé inteligence nastává „seismický posun“. Pokud přitom v této oblasti skutečnost předčí očekávání, bude to mimo jiné vést i k poklesu obav z inflačních tlaků a investoři se budou zajímat hlavně o fundament a o to, jaké společnosti budou z rozvoje umělé inteligence a souvisejících technologií nejvíce těžit. Dobrou pozici má podle investora například Google a Meta.



Munster se domnívá, že současný vývoj je základem býčího trhu na amerických akciích v následujících třech až pěti letech. Jenže končit by podle něj měl prasknutím bubliny. Následně se na CNBC diskutovalo o tom, že zájemci o čipy mohou kvůli rychlosti růstu jejich výkonu odkládat jejich současné nákupy a čekat na ty výkonnější v budoucnu. Investor k tomu řekl, že NVIDIA nyní „vychovává“ své zákazníky tím, že najíždí na jednoletý cyklus přechodu k výkonnějším čipům. Takový cyklus podle investora nebude vytvářet cykly prudkého růstu a pak zase ochladnutí poptávky po aktuálních čipech.



Kdy může dojít k tomu, že NVIDIA už nedosáhne na růstová očekávání investorů? Podle experta se pro příští rok čeká růst zisků o 30 %. On sám se domnívá, že bude překročen a přiblíží se 35 %. V tomto časovém období tedy firma nebude v situaci, kdy by na očekávání nedosáhla, protože trh s umělou inteligencí a jejími aplikacemi v řadě oblastí bude dál růst. Munster tak podle svých slov věří tomu, co o prospektu firmy říká její ředitel Jensen Huang.



Na CNBC v rozhovoru s Damodaranem připomněli, že jde o společnost, která má 80% podíl na trhu a její ziskové marže se pohybují v oblasti 75 %. Profesor k tomu uvedl, že podle něj bude firma krátkodobě dokonce překonávat očekávání trhu. Otázkou ale je, zda dokáže dosáhnout i na dlouhodobá očekávání. Zde je on sám mnohem opatrnější. U této akcie je „krátkodobá a dlouhodobá hra a záleží na tom, kterou hrajete,“ dodal. Předtím Damodaran v rozhovoru řekl, že současná kapitalizace firmy neodpovídá tomu, jak velký by potenciálně mohl být trh pro její současné produkty. Může sice teoreticky nalézt úplně nové významné trhy, ale to je podle experta nyní spíše nepravděpodobné.



Zdroj: CNBC