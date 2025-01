TECHnalysis Research: NVIDIA může být Microsoftem robotiky

Yahoo Finance poukazuje na plány společnosti NVIDIA, která chce expandovat do robotiky. Podle jejího vedení jde o slibnou cestu jednak kvůli humanoidním robotům, jednak kvůli rozvoji autonomního řízení. Bob O'Donnell z TECHnalysis Research k tomu uvedl, že jde o dlouhodobý plán, který nebude naplněn přes noc. Poukázal v této souvislosti na aktivity společnosti v oblasti autonomního řízení, kde NVIDIA funguje jako dodavatel čipů i softwaru. A do této oblasti expandovala „možná trochu brzy“.



Expert míní, že NVIDIA šla již před lety cestou směrem k autonomnímu řízení, ale pak aktivity v této oblasti poněkud utlumila a vrací se k nim až nyní, a to velmi intenzivně. Poněkud opomíjena pak podle O'Donnella může být nyní platforma Cosmos, která by měla umožnit cvičení generativní umělé inteligence pro roboty. Měla by „konvertovat fyziku digitálního světa do světa skutečného“.



Posun společnosti směrem k softwaru a platformám podle experta znamená, že se může stávat „Microsoftem v nových oblastech“. Nyní se o uvažuje v souvislosti s Windows, společnosti a jsou zase spojovány s mobilními telefony a NVIDIA může zase dosáhnout toho, že bude úzce spojována s robotikou jako celkem. V oblasti autonomního řízení pak expert vidí intenzivnější konkurenci, aktivní tu je mimo jiné a . Nicméně posuny společnosti NVIDIA popsanými směry jsou „velmi chytré, jen to zabere trochu času.“



Jak se v oblasti autonomního řízení dá srovnat NVIDIA a ? O'Donnell na tuto otázku odpověděl, že jde o „dva rozdílné druhy“, protože první firma dodává základní vstupy, druhá vyrábí celé vozy. se také snaží produkovat vlastní čipy, ale „nemá takový ekosystém jako NVIDIA“, nemá ani další nástroje a modely, kterými disponuje NVIDIA. Na druhou stranu po silnicích „nikdy nebudou jezdit vozy s logem této společnosti“. tak „dělá věci sama pro sebe“, NVIDIA naopak pro ostatní.



Na Yahoo Finance se také věnovali investicím do technologických akcií. Tejas Dessai z Global X souhlasí s názory, že NVIDIA bude mít letos „další silný rok“ a může expandovat na další trhy včetně automobilů a humanoidních robotů. Velké technologické společnosti pak podle něj obecně dosahují úspěchů se svými investicemi do umělé inteligence a souvisejících technologií. Na druhou stranu jsou ale investice do polovodičů cyklické a může dojít k tomu, že společnosti jako v této oblasti trochu šlápnou na brzdu a budou čekat, jak je to s návratností jejich investic do AI. Expert se ale domnívá, že rok 2025 pravděpodobně takovým okamžikem nebude. Jedním z důvodů je čip Blackwell od společnosti NVIDIA, který je podle experta velmi výkonný.



Graf ukazuje čtvrtletní výdaje na investice vybraných technologických společností. V posledních čtvrtletích se vydaly směrem opětovného rychlého růstu:







Zdroj: Yahoo Finance