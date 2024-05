ECB je podle svého hlavního ekonoma připravena zahájit snižování úroků

Evropská centrální banka (ECB) je připravena zahájit snižování úrokových sazeb. Listu Financial Times (FT) to řekl hlavní ekonom banky Philip Lane. ECB bude o nastavení měnové politiky rozhodovat příští týden ve čtvrtek. Blížící se snížení úroků v eurozóně signalizovali také šéfové centrálních bank ve Francii a Finsku, kteří jsou členy Rady guvernérů ECB.



Předloni v červenci ECB zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat pod kontrolu inflaci, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby drží svou základní úrokovou sazbu na 4,50 procenta.



Inflace v eurozóně se předloni vyšplhala na rekordních 10,6 procenta. Od té doby už ale výrazně klesla a přiblížila se dvouprocentnímu cíli ECB. V dubnu míra inflace činila 2,4 procenta. Rychlý odhad květnového vývoje spotřebitelských cen v eurozóně zveřejní statistický úřad Eurostat v pátek.



Lane uvedl, že situace je nyní vhodná k uvolnění měnové politiky, pokud nenastanou žádná velká překvapení. Upozornil nicméně, že úrokové sazby musejí v letošním roce zůstat dostatečně vysoké, aby zajistily, že inflace bude pokračovat v poklesu a neustrne nad dvouprocentním cílem ECB.



"Inflace se setrvale přibližuje k našemu dvouprocentnímu cíli. Je tak čas uvolnit v červnu měnovou politiku a zahájit snižování úroků," uvedl v projevu zveřejněném na internetových stránkách finské centrální banky její šéf Olli Rehn. "To samozřejmě předpokládá, že pokles inflace bude pokračovat a že nenastanou nové komplikace v souvislosti s geopolitickou situací a cenami energií," dodal. ECB podle něj bude při rozhodování o měnové politice na každém zasedání nadále zohledňovat nové ekonomické údaje a nebude se při snižování úroků držet žádného předem stanoveného scénáře.



Guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau uvedl, že ECB má nyní pro snižování úroků velký prostor. "Pokud nedojde k nějakému překvapení, je první snížení sazeb v červnu hotová věc," řekl v rozhovoru s německým listem Börsen Zeitung.



Investoři podle FT sázejí na to, že ECB příští týden sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. ECB tak s největší pravděpodobností zahájí snižování úroků dříve než další přední centrální banky, včetně té americké.



Inflace ve Spojených státech v dubnu činila 3,4 procenta, byla tak o jeden procentní bod vyšší než v eurozóně. Americká centrální banka (Fed) na svém posledním zasedání ponechala základní úrokovou sazbu v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň od roku 2001.



Zápis z posledního zasedání Fedu ukázal, že představitelé centrální banky sice nadále věří v návrat inflace k dvouprocentnímu cíli ve střednědobém výhledu, ale předpokládají, že pokles inflace potrvá déle, než se očekávalo. Někteří činitelé Fedu podle zápisu dokonce signalizovali, že jsou v případě potřeby ochotni úroky ještě zvýšit.



Ekonom Claudio Irigoyen ze společnosti Bank of America uvedl, že zápis ze zasedání i nejnovější výroky představitelů Fedu signalizují, že snižování úrokových sazeb ve Spojených státech zatím není na pořadu dne. "Domníváme se, že cykly snižování sazeb ECB a Fedu se budou lišit, a to výrazně," prohlásil.



Prezidentka ECB Christine Lagardeová v dubnu signalizovala, že nehodlá se snižováním úroků čekat na Fed. Upozornila, že ekonomické, politické a rozpočtové podmínky v eurozóně jsou jiné než v USA. "Nepředpokládáme, že to, co se bude dít v eurozóně, bude odrazem toho, co se stane ve Spojených státech," uvedla. "My jsme závislí na datech, ne na Fedu," prohlásila rovněž.



Česká národní banka (ČNB) zahájila uvolňování měnové politiky už loni v prosinci. Základní úrokovou sazbu od té doby snížila celkem o 1,75 procentního bodu na 5,25 procenta.