Index Dow Jones v úterý odepsal přes 0,5 %

Americké indexy S&P 500 a Nasdaq 100 uzavřely úterní obchodní seanci bez větších změn. V úvodu seance jsme pozorovaly poměrně velkou volatilitu, kdy nejprve indexy v úvodu klesaly, aby následně obrátily směrem vzhůru. Zisk dokázaly indexy držet velmi dlouho, a to až do 20:00 SEČ, kdy začaly oslabovat. Až do závěru obchodování se pak držely poblíž minulého závěru a neindikovaly tak takřka žádnou změnu. Turbulentnější den si ale dnes zažil index Dow Jones , ten odepsal 0,5 %. Nejvíce z indexu oslabovaly akcie , které ztratily přes 2,6 %.

I dnes museli investoři přepočítávat své odhady na snižování sazeb. Nejprve trhy rozrušil index spotřebitelské důvěry, který nečekaně překonal odhady analytiků a ukázal silnou důvěru spotřebitelů, respektive nečekaně silnou náladu v ekonomice. To je na jednu stranu dobré pro Fed a USA, protože dle reportu se ekonomice stále dobře daří i v prostředí vysokých sazeb. Na stranu druhou to ale může Fedu naznačit, že se snižováním sazeb není důvod nikam spěchat. Svůj pohled dnes v interview naznačil i prezident Minneapoliského Fedu Neel Kashkari, ten komentoval, že Fed stále ještě nezavrhl možnost dalšího zvyšování sazeb, a dle jeho názoru může v případě nepříznivého vývoje dojít k dalšímu zvýšení. To tak posunulo výnosy amerických státních dluhopisů opět nahoru. Ten s desetiletou splatností se dostal dnes až na výnos 4,55 %. Zásadní data z hlediska sazeb nás čekají již v pátek, kdy bude zveřejněn PCE index. To je jeden z inflačních indikátorů, které Fed sleduje, a pokud by i index PCE překvapil, dá se očekávat na indexech razantní pohyb.



Na vlně dále pokračovala , které se i po zveřejněných výsledcích nadále daří a přitahuje zájem investorů. Lákadlem může teoreticky být i oznámený split, který by akcii udělal dostupnější pro retailové investory. Dnes dokázala přidat přes 7 %, a pozadu nezůstaly ani akcie hlavního konkurenta společnosti AMD, jejíž akcie přidaly přes 3 %. Zbytek technologických jmen dnes spíše zaostával a tempo polovodičového sektoru nedokázal udržet.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,03 %, NASDAQ 100 +0,32 % a Dow Jones -0,55 %.