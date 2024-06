Zámořské indexy v USA po volatilní seanci uzavřely růstem. Nvidia dále posilovala.

Hlavní americké indexy prošly dnešní obchodování zvýšenou volatilitou. Zhruba do 20 hodin SEČ se pohybovaly ve ztrátě, a přestože se několikrát pokoušely prorazit do zisku, tak vždy byly následně taženy zpět níže. Po 20 hodině SEČ ale indexy začaly prudce posilovat a v jednu chvíli index Nasdaq 100 přidával přes 0,5 %. Ani to ale nemělo dlouhého trvání a indexy začaly opět otáčet níže. V samotném závěru seance pak indexy ale opět dokázaly posilovat a uzavřely tak dnešní den růstem.



Za zvýšenou volatilitou může stát i zveřejnění dnešního reportu JOLTS, který informuje o nově otevřených pracovních místech v USA. Ten nakonec reportoval nižší počet pracovních míst, než čekali analytici. To na jednu stranu může být pro akcie dobře, pokud se na situaci díváme tak, že horší stav ekonomiky znamená rychlejší nutnost snížení sazeb. Na stranu druhou ale může horší ekonomika být i indikátorem horších korporátních výsledků v budoucnu. Akcie si tak lámali hlavu nad tím, jakým směrem se vydat. Pro dluhopisy byla nejspíše odpověď jasná, a to, že Fed bude muset se sazbami dolů. Americký státní dluhopis se splatností za deset let tak dnes svůj výnos snížil o 1,3 % a v závěru obchodní seance indikoval 4,33 % výnos.



Tvrdou ránu dostali dnes akcie Bath & Body Works (BBWI), které propadly nejvíce mezi akciemi z indexu S&P 500, a odepsaly přes 12 %. Na vinně je prezentovaný výhled pro druhý kvartál a pro zbytek fiskálního roku, kde společnost nedokázala naplnit odhady analytiků. Ve druhém čtvrtletí společnost očekává EPS v rozmezí 31 až 36 centů na akcii, trh očekával 39 centů. Zároveň společnost očekává propad prodejů v rozmezí 0 až -2 %. Společnost tak po překonání odhadů v prvním čtvrtletí zaostává a bude zajímavé sledovat, zda se management dokáže zorientovat ve složitém ekonomickém prostředí a znovu přesvědčit investory, že stojí za to akcie držet.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,15 %, NASDAQ 100 +0,29 % a Dow Jones +0,36 %.