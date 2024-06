Dnes bude pokračovat Jarní START Day, Erste může zahájit zpětný odkup až za 500 mil. EUR a futures jsou zelené

Dnes probíhá druhá polovina Jarního START Day. Erste Bank dostala povolení od ECB zahájit program zpětného odkupu až za 500 mil. EUR. Výnosy amerických dluhopisů v úterý klesly po signálech ochlazování trhu práce. Z makrodat dnes přijdou na řadu PMI ve službách. Společnost souhlasila s prodejem 49% podílu ve svém irském podniku společnosti Apollo Global Management za 11 miliard dolarů a futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +0,5 %.

Dnes probíhá druhá polovina Jarního START Day. Včera reportovaly své novinky a výsledky AtomTrace, Bezvavlasy,Coloseum Holding, KARO Leather, Fillamentum a Pilulka Lékárny. Dnes přijdou na řadu HARDWARIO, eMan, M&T 1997, mmcité, FIXED.zone a Prabos plus. Průběžně informujeme zde.

dostala povolení od ECB zahájit program zpětného odkupu až za 500 mil. EUR.



Výnosy amerických dluhopisů v úterý klesly po signálech ochlazování trhu práce. Obchodníci s dluhopisy se znovu přiklánějí k holubičímu postoji Fedu a hromadí sázky na rychlejší tempo snižování úrokových sazeb Fedem. Pacific Investment Management říká, že po „resetu vyšších výnosů dluhopisů“ předčí fixní výnosy ostatní třídy aktiv.



Pokud jde o evropské investory, množství dat PMI služeb, která mají být dnes zveřejněna, může nabídnout určité vodítko k trajektorii sazeb v tomto regionu. Tolik očekávané čtvrteční snížení sazeb ECB sice nebylo zpochybněno, ale cesta za ním je stále méně jasná. Tvrdohlavá inflace v eurozóně se stále více podobná té v USA a snižuje pravděpodobnost rychlých následných snížení. Pokud jde o akcie regionu, může být zasedání ECB tento týden katalyzátorem, který je vyžene k novým vrcholům.



Ve Spojeném království se premiér Rishi Sunak a vůdce opoziční labouristické strany Keir Starmer střetli kvůli daním v první televizní debatě britské volební kampaně. Sunak je pod silným tlakem poté, co řada průzkumů ukázala, že jeho konzervativní strana bude čelit ve volbách 4. července prohře. Mezitím klienti family office zvažují jako nástroj k překonání volatility před letošními americkými volbami exotické opce zvané „look-back“ puty.



Společnost souhlasila s prodejem 49% podílu ve svém irském podniku společnosti Apollo Global Management za 11 miliard dolarů, což mu pomůže získat více externích finančních prostředků na masivní expanzi tovární sítě. Je to už druhý investiční program, který společnost oznámila v rámci snahy snížit zátěž svých již tak napjatých financí. CEO Pat Gelsinger prosazuje ambiciózní a nákladný plán, jak vrátit , kdysi nejbohatší společnost v polovodičovém průmyslu, na vrchol tohoto sektoru.



Michael Novogratz, miliardář zakladatel a generální ředitel společnosti Galaxy Digital, předpověděl, že pozitivnější americké politické prostředí pro digitální aktiva by do konce roku mohlo pomoci popohnat bitcoin na rekordních 100 000 dolarů nebo ještě více. Americká komise pro cenné papíry a burzy učinila krok ke schválení fondů obchodovaných na burze investujících přímo do Etheru.