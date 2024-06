Zahraniční obchod ČR vykázal v dubnu přebytek 33,1 mld., stoupl dovoz i vývoz

Zahraniční obchod ČR skončil v dubnu v přebytku 33,1 miliardy korun, který byl meziročně vyšší o 24,1 miliardy. Výsledek kladně ovlivnil zejména obchod s auty. Naopak negativní vliv mělo mimo jiné obchodování s rafinovanými ropnými produkty. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Vývoz se podle něj meziročně zvýšil o téměř pětinu a dovoz o více než desetinu.



"Ve čtvrtém měsíci letošního roku došlo k meziročnímu růstu vývozu téměř u všech komoditních skupin. Dominoval opět zahraniční obchod s motorovými vozidly, a to jak na straně vývozu, tak dovozu. Naopak k nejvyššímu poklesu došlo u dovozu ropy a zemního plynu, kde jsme zaznamenali meziroční pokles o 4,4 miliardy Kč," uvedla vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková.



Vývoz v dubnu meziročně stoupl o 19,7 procenta na 416,2 miliardy Kč a dovoz o 13,1 procenta na 383,1 miliardy Kč. Letošní duben měl ale o tři pracovní dny více než ten loňský. V meziměsíčním srovnání a po sezonním očištění vývoz i dovoz klesly, o 1,1 procenta a 0,3 procenta.



Celkový výsledek zahraničního obchodu podle statistiků příznivě ovlivnil o 15,7 miliardy korun vyšší přebytek obchodu s motorovými vozy. Zlepšila se rovněž bilance obchodu s elektrickými zařízeními, která se dostala do přebytku, a o 4,5 miliardy korun klesl deficit obchodu s ropou a zemním plynem.



Obchod s rafinovanými ropnými produkty, který se podle ČSÚ negativně podepsal na výsledku obchodování ČR s cizinou, vykázal nárůst deficitu o 4,4 miliardy Kč. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji stoupl o 3,5 miliardy a se základními kovy o 2,2 miliardy.



U obchodování se státy Evropské unie se přebytek meziročně zvýšil o 12,4 miliardy a se státy mimo unii klesl deficit o 11,2 miliardy.