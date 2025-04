Vývoz z ČR do USA loni stoupl asi o pětinu, po sedmi letech byl vyšší než dovoz

Vývoz z České republiky do Spojených států loni meziročně vzrostl o 18,8 procenta na 133,4 miliardy korun. Hodnota dovozu činila 129,5 miliardy korun, což oproti roku 2023 představovalo nárůst o 1,6 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vývoz z ČR do USA byl loni po sedmi letech vyšší než dovoz.



Americký prezident Donald Trump se dnes v 16:00 místního času (22:00 SELČ) chystá oznámit sérii recipročních cel na dovoz ze zemí, které jsou podle něj zodpovědné za vysoký obchodní deficit USA. Cla začnou platit okamžitě po oznámení, avizoval v úterý Bílý dům podle agentury Reuters.



Zhruba polovinu vývozu z ČR do USA loni tvořila kategorie strojů a dopravních prostředků. Šlo zejména o stroje a zařízení k výrobě energie, pro stavebnictví, automatické zpracovávání dat nebo čerpadla. V případě dopravních prostředků z ČR do USA směřovaly hlavně díly a příslušenství pro motorová vozidla. Vedle strojů a dopravních prostředků se na vývozu z větší míry podílely také výrobky z pryže (především pneumatiky), kovové výrobky, železo a ocel nebo léčiva a farmaceutické produkty.



V dovozu z USA do ČR rovněž dominovaly stroje a dopravní prostředky za 67,5 miliardy korun, uvádí ČSÚ. Následovaly chemikálie a příbuzné výrobky v celkové hodnotě asi 25,6 miliardy korun.



Spojené státy byly loni desátým nejdůležitějším exportním partnerem ČR. Dovoz z USA byl pak sedmý nejvyšší, uvádí na svém webu ministerstvo průmyslu a obchodu. V exportu si USA proti roku 2023 o jednu příčku polepšily.



Zahraniční obchod ČR se zbožím loni skončil v přebytku 223,2 miliardy korun, což byl meziročně o 100,7 miliardy korun lepší výsledek. Přebytek byl nejvyšší od vzniku samostatné ČR v roce 1993. Vývoz podle ČSÚ meziročně stoupl o 4,9 procenta na 4,66 bilionu korun, dovoz vzrostl o 2,7 procenta na 4,43 bilionu korun.