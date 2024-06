Musk zvažuje ve svých firmách zákaz výrobků Applu, vadí mu zapojení OpenAI

Americký miliardář a šéf automobilky Elon Musk v pondělí varoval, že by ve svých firmách mohl zakázat používání produktů společnosti . K zákazu by přikročil, pokud do svých výrobků integruje nástroje umělé inteligence (AI) od společnosti OpenAI. Upozornila na to agentura Reuters.

Firma na úvod své výroční konference pro vývojáře představila nový balík technologii AI nazvaný Intelligence. Ta má pohánět nové nástroje, včetně těch, které dokáží generovat text a obrázky a mají schopnosti získávat a analyzovat informace. současně oznámil spolupráci s firmou OpenAI, díky níž bude její technologie generativní AI a její chatbot ChatGPT k dispozici na zařízeních Applu.

Právě zapojení nástrojů od OpenAI je trnem v oku Muskovi. "Jde o nepřijatelné narušení bezpečnosti," napsal miliardář v příspěvku na síti X s tím, že by to považoval za důvod pro zákaz zařízení od Applu ve svých firmách.

