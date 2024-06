ČNB se vrátí ke škrtům o čtvrt bodu, Apple přišel s novou AI strategií a futures jsou zelené

ČNB se dříve nebo později vrátí ke škrtům o čtvrt procentního bodu. Dnes vyjdou v USA data o spotřebitelské inflaci a Fed večer bude rozhodovat o úrokových sazbách. Bidenova administrativa zvažuje další omezení přístupu Číny k čipové technologii. Applu se podařilo přijít s AI strategií a Oracle oznámil nová partnerství s technologickými giganty. Futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,5 %.



ČNB se dříve nebo později vrátí ke standardním škrtům o 25 bps. Diskuse bude o tom, zda k nim přistoupit v červnu nebo později, říká člen bankovní rady Tomáš Holub.



Obchodníci sázejí na oživení amerických státních dluhopisů jen pár hodin před rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách a datech o spotřebitelské inflaci. Investoři na letošní rok počítají zatím pouze s jedním snížením sazeb a čekají na aktualizaci projekcí vývoje sazeb, která by mohla rozkolísat trhy. Očekává se, že Fed bude držet sazby na stejné úrovni již posedmé v řadě.



Emmanuel Macron se vrhl do volební kampaně a mnoho poslanců a úředníků tvrdí, že jeho vysoce riziková strategie spíše konsoliduje ztráty jeho strany a podkopává jakékoli zbývající vyhlídky na prosazení jeho ekonomické agendy. Někteří vidí šanci, že by mohl dokonce předat kontrolu opozici v čele s Marine Le Penovou. Toto riziko včera přispělo k úzkosti na dluhopisových trzích.



Bidenova administrativa zvažuje další omezení přístupu Číny k čipové technologii používané pro umělou inteligenci a zaměřuje se na nový hardware, který se teprve nyní dostává na trh, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. USA již zavedly řadu limitů na prodej pokročilých polovodičů a nástrojů pro výrobu čipů do této asijské země. Ministryně obchodu Gina Raimondo opakovaně prohlásila, že USA podle potřeby tato opatření navýší, aby nejpokročilejší technologie umělé inteligence zůstaly z dosahu Pekingu kvůli obavám, že by to mohlo poskytnout výhodu čínské armádě.



Apple zažívá boom umělé inteligence a jeho akcie včera rostly. Tento nárůst akcií přišel v návaznosti na výroční konferenci Worldwide Developers Conference, kde společnost předvedla řadu funkcí souvisejících s AI. Tato událost vykrystalizovala ve strategii, o které mnozí investoři tvrdili, že Applu chybí. Mezitím Oracle oznámil lepší rezervace, než se očekávalo, a oznámil dohody o partnerství se svými technologickými rivaly. V prodlouženém obchodování jeho akcie rostly o 11 %.