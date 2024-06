G7 se shodla na využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku, píší agentury

Lídři zemí skupiny G7 na summitu v Itálii nalezli shodu ohledně využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku. Píší to dnes agentury s odkazem na diplomatické zdroje. Ukrajina by měla dostat úvěr ve výši 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), první peníze by mohly přijít už letos, píše agentura Reuters. Podle agentury AP dohoda počítá s tím, že ruský majetek zůstane zmrazený do doby, než Moskva vyplatí Ukrajině reparace za válečné škody.



V Itálii dnes odpoledne začalo zasedání lídrů zemí skupiny G7 za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který přicestoval do místa konání summitu na jihu Itálie. Na schůzi jsou přítomní prezidenti a premiéři členských států skupiny G7, předsedkyně Evropské komise Usula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel.



Podle nejmenovaných diplomatických zdrojů se lídři shodli na využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku. "Máme dohodu na nejvyšší úrovni," cituje agentura AFP představitele Bílého domu. Spojené státy a další země G7 poskytnou Ukrajině půjčku ve výši 50 miliard dolarů, která bude krytá výnosy z ruského majetku, na který jsou uvalené sankce.



Podle diplomatů však zbývá doladit technické detaily mechanismu, což by mohlo trvat několik týdnů, píše agentura Reuters. Počítá se s tím, že by Ukrajina mohla dostat první peníze již v letošním roce. Ukrajina bude smět peníze z půjčky použít na rekonstrukci, humanitární potřeby i pro svou armádu.



Dohoda se týká výnosů ze zhruba 260 miliard dolarů zmrazeného ruského majetku. Podle agentury AP se země G7 dohodly, že nevrátí Moskvě kontrolu nad jejím majetkem, dokud nevyplatí Ukrajině reparace za škody způsobené válkou, kterou Moskva zahájila v roce 2022.