Stellantis čelí zpomalujícím trhům, zatímco snižování nákladů naráží na limity

Snaha Stellantis výrazně snížit náklady naráží na limity, právě když trhy s automobily zpomalují. Tato automobilka se bude snažit uklidnit obavy investorů ohledně své pozice poté, co v USA a Evropě oslabuje. Akcie Stellantis vedené generálním ředitelem Carlosem Tavaresem klesly o 13 % od chvíle, kdy management v dubnovém hovoru k výsledkům zmínil varování ohledně výše zisku.





"Tavares býval miláčkem trhu, vždy sliboval méně a dodával více," řekl Florian Allain, seniorní portfolio manažer u Mandarine Gestion a akcionář Stellantis. "Varování ohledně zisku za první čtvrtletí je prvním velkým klopýtnutím na trajektorii, která byla až dosud perfektní."



Stellantis dnes obecně potvrdila cíle pro tento rok, včetně provozního výnosu v prvním pololetí ve výši 10 % až 11 % a peněžního toku, který bude „viditelně“ pod úrovní za stejné období před rokem. Cash flow se má během druhého pololetí zlepšit díky řadě nových modelů a snížení nákladů, dodala společnost.



Od fúze Fiatu Chrysler a francouzské PSA Group v roce 2021 Tavares snížil náklady tím, že seskupil zdroje, snížil počet platforem pro vozidla na pouhé čtyři z 25 a zrušil pracovní místa – občas k nevoli vlád, které se naopak snaží pracovníky chránit. A toto úsilí se z velké části vyplatilo, díky rekordním výnosům předstihl Stellantis své konkurenty jako a a mezi výrobci na masovém trhu si zapsal nejvyšší marže.



V posledních měsících se však vyhlídky automobilového průmyslu zhoršily. Spotřebitele zatížily vysoké náklady na půjčky a utlumený ekonomický růst. Tyto problémy vystřídaly problémy s dodavatelským řetězcem, které dusily výrobu a zvýšily ceny vozidel. Dalším problémem je zpomalení poptávky po elektromobilech, přičemž středeční rozhodnutí Evropské unie uvalit dodatečná cla na dovoz čínských elektromobilů situaci dále komplikuje.





Tavares plánuje čelit těmto brzdám tím, že propustí více zaměstnanců ve Francii, Itálii a USA a zahájí modelovou ofenzívu, která zahrnuje Citroën ë-C3 za 23 300 EUR (575 000 Kč). A plán na brzké zavedení elektromobilů vyvinutých ve spolupráci s čínskou společností Zhejiang Leapmotor Technologies v několika evropských zemích nebude podle společnosti rozhodnutím EU ovlivněn.







V USA patří mezi nejnaléhavější problémy Stellantis kontrola inventáře vozidel. Zatímco americké prodeje se v květnu zlepšily, absolutní zásoby dosáhly rekordních 423 000 kusů, uvedl analytik Harald Hendriks.



Dalším důvodem k obavám je, že za poslední měsíc společnost opustili nejméně čtyři vrcholní manažeři. Tento exodus se týkal Tima Kuniskise, veterána Chrysleru, který dohlížel na značky Dodge a Ram pickup; a Jasona Stoiceviche, seniorního viceprezidenta maloobchodního prodeje, který se pokusil napravit vztahy s americkými dealery.



"Ve fluktuaci zaměstnanců nyní vidíme známky únavy a vidíme i obavy ohledně toho, jak zvrátit akciové ztráty," napsal minulý měsíc analytik Jefferies Philippe Houchois. „Názory Carlose Tavarese na toto odvětví jsou osvěžující a inspirující, ale také vytvořil nepřátelské prostředí s dodavateli, prodejci, odbory a úřady."



V Itálii se vláda Giorgiy Meloni dostala do potyčky se Stellantis kvůli plánům přesunout výrobu do zemí s nižšími náklady. Minulý měsíc finanční policie zabavila desítky vozů Fiat Topolinos se státní vlajkou, přestože společnost montovala vozy v Maroku. Stellantis také přejmenovala nový Alfa Romeo poté, co se Řím postavil proti jejímu plánu nazývat tato SUV vyrobené v Polsku Milano.



"Nejsem úplně spokojený s Tavaresovým komunikačním stylem," řekl Allain. "Také nevím, do jaké míry je střední a vrcholový management jeho stylem a metodami unavený - přichází velké zavádění produktů, a pokud nejsou vaše týmy naprosto celistvé, je to problém."



Zdroj: Bloomberg, Patria