Apple nebude za ChatGPT platit, s Open AI se chce vyrovnat poskytnutím distribuce

Když generální ředitel společnosti Tim Cook a jeho nejvyšší zástupci tento týden odhalili přelomovou dohodu s OpenAI o integraci ChatGPT do iPhonu, iPadu a Macu, ohledně finančních podmínek dohody mlčely. To, která společnost platí druhé v rámci úzké spolupráce potenciálně výhodné pro obě strany, zůstalo bez odpovědi. Podle zdrojů agentury Bloomberg se ale neočekává, že bude partnerství generovat smysluplné příjmy kteroukoli stranu - alespoň na začátku.

Uspořádání zahrnuje propojení služby ChatGPT, digitálního asistenta, který srozumitelně reaguje na požadavky na informace, do Siri a nových nástrojů pro psaní od . v rámci partnerství OpenAI za poskytované služby neplatí, uvedly zdroje Bloombergu. Místo toho se domnívá, že prosazení značky a technologie OpenAI do stovek milionů jeho zařízení má stejnou nebo větší hodnotu než peněžní platby. Samotný díky OpenAI získává výhodu v tom, že spotřebitelům nabízí pokročilého chatbota, čímž potenciálně láká uživatele, aby trávili více času na zařízeních nebo si zaplatili některou z nadstandardních služeb.

Ale i kdyby peníze nebyly hlavním faktorem v součsné dohodě Apple-OpenAI, mohly by přijít do hry později. Za současných podmínek by se partnerství mohlo stát nákladným pro OpenAI, která musí platit za hostování ChatGPT na cloudových výpočetních systémech Azure této společnosti. Čím více lidí používá ChatGPT, tím více rostou náklady OpenAI. A integrace do zařízení – i když je pro uživatele volitelná a omezená na nejnovější produkty společnosti – hrozí, že výrazně zvýší výpočetní náklady.

ChatGPT bude na produktech nabízen zdarma, ale OpenAI a by stále mohly vydělávat peníze převedením bezplatných uživatelů na placené účty. Předplatné OpenAI začínají na 20 USD měsíčně – poplatek, který pokrývá další funkce, jako je schopnost analyzovat data a generovat více typů obrázků. Pokud se dnes uživatel přihlásí k předplanému OpenAI na zařízení prostřednictvím aplikace ChatGPT, využije při platbě platební bránu společnosti , která tradičně dává výrobci iPhonů podíl.

Dohoda Applu s OpenAI není exkluzivní a výrobce iPhone již diskutuje o nabídce chatbota od Googlu jako další možnosti. Tato dohoda by měla být uzavřena ještě letos. Apple také jednal s Anthropicem jako potenciálním partnerem chatbotů, řekli lidé obeznámení s touto záležitostí začátkem tohoto roku Bloombergu. Cílem je nakonec nabídnout uživatelům řadu služeb AI – podobně jako má různé možnosti vyhledávače ve svém prohlížeči Safari.

Cílem je tak vydělat na AI uzavřením dohod o sdílení příjmů, čímž dostane podíl na zisku od partnerů AI, kteří monetizují výsledky v chatbotech na platformě . Firma se obává, že umělá inteligence by mohla ukrojit z miliard dolarů, které Apple získává z dohody o vyhledávání s Google, protože uživatelé budou upřednostňovat chatboty a další nástroje před vyhledávači. bude muset vytvořit nová partnerství, která tento nedostatek vykompenzují.

Poskytování vlastních AI služeb nebude pro Apple tak nákladné, protože většina z nich je zpracována na samotných zařízeních, nikoli prostřednictvím cloud computingu. Společnost přesto zvyšuje provoz svých datových center, aby podporovala nové online služby umělé inteligence, které zvládají pokročilejší úkoly.

Aby Intelligence uspěla, bude ji muset společnost rozšířit do dalších jazyků a zemí. To může být problém v Číně, jednom z největších zámořských trhů společnosti , kde jsou služby jako ChatGPT a zakázány. Společnost se ještě musí dohodnout s místním čínským poskytovatelem, aby zprostředkovala funkce chatbota, ale podle lidí zvažuje dohodu se společnostmi jako a Alibaba. Intelligence je prozatím k dispozici pouze v americké angličtině, ale společnost se příští rok chystá podporovat více jazyků.



Zdroj: Bloomberg