Techy trhům pomohly a čeká se, jakým směrem dnes překvapí maloobchod

Včerejší odraz Wall Street vzhůru zařídily hlavně velké techy, a to je oblast, kde se Evropě těžko navazuje. Úvod byl sice stejně jako včera pozitivní, ale také se podobně rychle růst vyčerpává. Momentálně se hlavní evropské akciové indexy nacházejí jen mírně nad včerejškem. A americké futures podobně jako včera také dnes touto dobou ještě tápou.



Stres z evropské politiky částečně povoluje, ale rozhodně nemizí, jak je vidět na slabých výkonech akcií francouzských bank či dluhopisech, jejichž výnosy se dolů nevracejí. Evropská data zastupuje německý průzkum ZEW, který se za červen překvapivě skoro nezlepšil. Finální data pak potvrdila květnovou inflaci v eurozóně. Ani v jednom případě nečekáme významný dopad na obchodování.

Větší pozornost přitáhnou odpoledne americké maloobchodní tržby. Jejich slabá dynamika v dubnu ukázala, že spotřebitel nevstoupil do druhého kvartálu příliš při chuti. Květen by měl aspoň částečně zjednat nápravu, tedy od maloobchodu se čeká návrat k růstu, včetně očištěných metrik. Nejde o statistiku, která by měla pokaždé na trhy velký vliv, ale jednou za čas dokáže do obchodování promluvit. Záleží hlavně na míře překvapení z dat. A třebaže investoři nadále preferují slabší statistiky, které zvedají naději na rychlejší uvolnění měnové politiky, v tomto případě si podle nás může maloobchod dovolit spíše jen drobné zaváhání. Opakovaná indikace o zastavení, či dokonce poklesu spotřebitelských výdajů na zboží by nebyla úplně výhra.

Výnosy dluhopisů v USA i Evropě navazují na včerejšek lehkým nárůstem. Eurodolar začíná mírně klesat, 1,0720 ale neznamená velkou odchylku od včerejších hodnot. Kromě dat je dnes třeba opět sledovat sérii komentářů z Fedu. Pro korunu je dnešní dopoledne mírně negativní, a to bez nových domácích zpráv.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7449 0.0892 24.7537 24.7034 CZK/USD 23.0820 0.2127 23.0960 23.0070 HUF/EUR 395.7869 -0.0204 396.4070 395.4082 PLN/EUR 4.3481 0.0074 4.3525 4.3408

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7789 -0.1219 7.7946 7.7748 JPY/EUR 169.5170 0.1400 169.7225 168.9601 JPY/USD 158.1160 0.2409 158.2450 157.5185

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8453 0.0503 0.8460 0.8443 CHF/EUR 0.9525 -0.2461 0.9553 0.9520 NOK/EUR 11.4585 0.1220 11.4598 11.4293 SEK/EUR 11.2501 -0.0116 11.2561 11.2243 USD/EUR 1.0721 -0.1067 1.0741 1.0715

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5112 -0.0926 1.5150 1.5076 CAD/USD 1.3750 0.1964 1.3757 1.3710