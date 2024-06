S&P 500 na historickém maximu, Nvidia soupeří s Microsoftem

Zámořský index S&P 500 dnes překonal další historický milník, konkrétně se jednalo o pokoření hranice 5500 bodů. Tuto metu se ale na konci obchodního dne udržet nepodařilo a index ztratil oproti včerejšímu závěru 0,3 % a zakončil obchodní den na úrovni 5473,23 bodů. Podobný příběh dnes psaly i akcie ostře sledované AI společnosti , která se po úvodních ziscích propadla o 3,4 % a odevzdala tak pozici nejhodnostnější společnosti současnosti zpět do rukou . Konkurenční společnost AMD naopak dnes poskočila o 4,6 % po zprávě od analytického domu Piper Sandler, který ji zařadil mezi „top picky“ letošního roku. Elon Musk se nechal slyšet, že oslovil společnosti Super Micro Computer a Dell Technologies ke spolupráci na stavbě „superpočítače“. Obě společnosti ale dnešní den zakončili prakticky bez pohybu (-0,2 %, resp. -0,5 %.).Společnost , která se zabývá službami v oblasti IT, představila zlepšený výhled na růst tržeb a letošním roce. Rostoucí zavádění umělé inteligence dle vyjádření společnosti kompenzuje pomalý růst podnikových výdajů. na to konto rostla o 7,3 %. Akcie společnosti Trump Media & Technology Group pokračovaly ve včerejším propadu a od počátku týdne již ztratily 33 %. Stalo se tak v návaznosti na rozhodnutí SEC (Komise pro cenné papíry a burzy), které umožnilo držitelům warrantů vyměnit tato práva za akcie společnosti, čímž se rozmělnila akcionářská struktura.