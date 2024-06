Víkendář: Marks o největší chybě investorů a základu svých úspěšných predikcí

Makroekonomické predikce ani časování trhu nejsou tím, od čeho by při investicích šlo očekávat nějaké větší přínosy. Rozhodují specializované dovednosti a znalosti a management rizik. To jsou jedny z hlavních investičních zásad, kterých se drží Howard Marks z Oaktree Capital (viz včerejší víkendář připojeno v odkazech). Ve druhé části rozhovoru mimo jiné hovořil o největší chybě, které se podle něj jeho kolegové dopouští.



Na onu největší chybu dostává Marks podle svých slov dotazy často a podle něj spočívá ve spoléhání se na současný trend. Tedy například na to, že když trh nyní roste, bude tomu tak již navždy. Investor ale věří, že na trhu fungují cykly a různé proměnné mají tendenci vracet se ke svým průměrům či historickým standardům. Po obdobích, kdy na trhu panuje nějaký exces, tedy přichází doba, kdy je tento exces korigován.



Za podstatu cyklického vývoje považuje expert právě to, že lidé mají sklony zacházet do extrémů. Jako příklad uvedl investice do nových továren prováděné v době ekonomického boomu. Jejich výsledkem jsou nadbytečné kapacity, které se projeví na horším hospodaření společností. Výsledkem je osekání jejich investičních plánů a posun do druhého extrému. Celkově tak dochází k vytvoření cyklu, který zabíhá do excesů a po nich přichází fáze korekce.



Howards se navzdory své skepsi k predikcím domnívá, že někdy smysluplné předpovědi vytvořit lze. Jde o dobu, kdy na trhu dochází k největším excesům, protože pak lze hovořit o vysoké pravděpodobnosti obratu. K tomu dodal, že jednou svému synovi říkal o úspěšnosti svých predikcí a jeho syn mu na to řekl, že jejich úspěch spočívá v tom, že jich udělal pouze pět za celých padesát let. Tedy právě v době, kdy se trhy nacházely v extrému. K tomu dodal, že nyní se trhy nachází něco nad svým standardem, tudíž nejde o situaci, kdy by šlo s rozumnou pravděpodobností očekávat jejich korekci.



Oaktree Capital se ve svých investicích nezaměřuje na akciový trh, podle investora je ale tento trh dobrým barometrem, který funguje i u jiných aktiv. Index S&P 500 dnes může být podle Markse o 20 – 25 % nadhodnocený, usuzuje tak z toho, že poválečný standard poměrů cen k ziskům leží na 16, nyní se PE pohybuje nad 20. „Kdyby to skutečně byla pravda, můžeme se ptát, jaká je pravděpodobnost poklesu trhu v příštím roce. Ta je malá. Není to 50/50, ale není to ani 90 %. Trhy mohou být dražší a dražší, pak se dostat do bubliny.“



O umělé inteligenci toho pak Marks podle svých slov neví dost na to, aby řekl, zda jsou příslušné akcie v bublině, nebo ne. Stejně tak kvůli svým omezeným znalostem nemůže hodnotit, zda jsou příliš levné čínské akcie. „Můžete mít nějaký názor, ale nestačí to na to, abyste spravovali peníze klientů.“



Zdroj: Youtube, Norges Bank