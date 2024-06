Akcie Mercku klesají o 10 pct po již druhém selhání slibného léku za poslední půlrok

Akcie Mercku klesly po druhém překvapivém selhání slibného léku a nových otázkách, zda se divizi zdravotní péče podaří podpořit růst. Akcie klesají o 10 %, nejvíce od prosince poté, co oznámil, že ukončuje vývoj léku xevinapant na léčbu rakoviny hlavy a krku. ukončuje jak pozdní fázi studie, která se blížila ke konci, tak i druhé testování, od něhož někteří analytici očekávali výsledky již v roce 2027.



Pro , německý konglomerát se třemi divizemi zaměřenými na vývoj léků, poskytování surovin a služeb farmaceutickým společnostem a na výrobu elektroniky, je to od prosince již druhé významné selhání léku. Tím prvním byl kdysi slibný lék na roztroušenou sklerózu, který ve studiích vykazoval špatnou účinnost.



A podobně i analýza xevinapantu ukázala, že je nepravděpodobné, že by splnil své cíle účinnosti, uvedla společnost. Očekávalo se, že tento lék dosáhne maximálního prodeje ve výši 1,4 miliardy eur, uvedl Brian Balchin, analytik společnosti Jefferies. V aktuálním čtvrtletí tak bude nyní společnost pravděpodobně muset zaúčtovat odpisy ve výši 60 milionů EUR a odepsat také potenciální zisk ve výši 188 milionů EUR, dodal Balchin.



Kromě toho bude muset přerozdělit kapitál ze svých divizí biologických věd a elektroniky, aby pomohl divizi experimentálních léků a podpořil růst, uvedl v poznámce Thibault Boutherin z .



Akcie společnosti za posledních 12 měsíců zhruba stagnovaly.

Zdroj: Patria, Bloomberg