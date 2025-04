Německý výrobce léků Merck koupí za 3,9 miliardy dolarů firmu SpringWorks

Německá farmaceutická společnost KGaA koupí za 3,9 miliardy USD (85,8 miliardy Kč) americkou biotechnologickou firmu SpringWorks Therapeutics. Ta se zaměřuje na léčbu vzácných nádorů, si tak jejím převzetím zvýší nabídku přípravků na léčbu rakoviny. Německý podnik to dnes oznámil v tiskové zprávě.



Merck za jednu akcii SpringWorks nabídl 47 dolarů v hotovosti. Pro je to jedna z největších transakcí za poslední roky, ale cena je podle agentury Reuters o 22 procent nižší než očekávali analytici na začátku února, kdy se objevily zprávy o jednání mezi oběma podniky.



Merck předpokládá, že převzetí bude dokončeno v druhé polovině letošního roku. Dohodu musí ještě schválit akcionáři SpringWorks a regulační orgány. Očekává se, že akvizice v roce 2027 zvýší Mercku zisk na akcii bez mimořádných položek.



SpringWorks vyvíjí léky na rakovinu a vzácné typy nádorů. V roce 2019 firma uvedla své akcie na burzu a nyní má na trhu dva produkty.



Merck se snaží posílit zejména vývoj léčebných přípravků po několika neúspěších v pozdních fázích zkoušek léků. Například loni se rozhodl zastavit vývoj léku na rakovinu hlavy a krku Xevinapang. V prosinci 2023 selhala významná studie testující lék na roztroušenou sklerózu Evobrutinib.



V roce 2015 se dohodl na převzetí amerického dodavatele laboratorního vybavení Sigma-Aldrich za 17 miliard USD. To byla do té doby největší transakce firmy. V roce 2019 zhruba za 6,5 miliardy USD koupil amerického výrobce materiálů pro elektroniku Versum.



Merck je přední vědecká a technologická společnost, která se pohybuje ve zdravotnictví a v elektronice. Má kolem 62.000 zaměstnanců a působí v 65 zemích světa. Tržby firmy loni činily 21,2 miliardy eur (zhruba 529 miliard Kč).



Firma vznikla před více než 350 lety, patří tak mezi nejstarší farmaceutické podniky na světě. Mimo jiné je i největším světovým producentem tekutých krystalů, které se používají v obrazovkách. Jejím většinovým vlastníkem je rodina zakladatelů.



Německý KGaA nemá spojitost s americkým farmaceutickým koncernem & Co, původně s ním ale souvislost měl. Firmu založila v roce 1668 vlivná německá rodina Merckových, která se pohybovala v průmyslu a bankovnictví.