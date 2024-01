Lék Trodelvy od Gilead Sciences zklamal v léčbě rakoviny plic. Akcie Gilead klesají o 10 pct, konkurenční AstraZeneca roste

Lék Trodelvy od Gilead Sciences, jeden z nejslibnějších v onkologii, nevykázal významné zlepšení šance na přežití ve studii pacientů s pokročilou rakovinou plic. Gilead plánuje výsledky prodiskutovat s regulatorními orgány a bude pracovat na zjištění, zda existují určití pacienti s rakovinou plic, kteří by mohli mít z léku stále prospěch. Akcie při obchodování v New Yorku klesly až o 10 %, což je největší intradenní propad od února 2017. Akcie konkurenční společnosti po těchto zprávách naopak v Londýně rostly až o 3,8 %, což je největší zisk za dva měsíce.





Trodelvy, který je již schválený k léčbě některých typů rakoviny prsu a rakoviny močového měchýře, je konjugátem protilátka-léčiva (ADC). Tvoří jej monoklonální protilátka, na kterou jsou přes vhodný linker konjugovány molekuly cytotoxického léčiva. Lék umožňuje cílit silné dávky léčiva zabíjející nádor a zároveň minimalizuje poškození okolních tkání. Nadšení z léků typu ADC je vysoké i přesto, že další léky typu ADC vyvíjené společnostmi a Daiichi Sankyo loni u pacientů s rakovinou plic a prsu zaostaly za očekáváním.



"Dnešní zprávy pro nás nejsou úplně překvapivé," uvedl analytik Jefferies Michael Yee ve svém komentáři s odkazem na smíšená data z prvních studií a nevýrazné výsledky konkurenčních léků. „Mohlo by to také narušit důvěru investorů v to, jaké bude mít GILD tržby v onkologii.“ Yee poznamenal, že stále usiluje o schválení svého léku na rakovinu plic.



Studie Gilead zahrnuje 603 pacientů s pokročilým karcinomem plic, kteří nereagovali na jinou léčbu. U pacientů s běžnými podtypy karcinomu plic, kteří dostali Trodelvy, došlo k numerickému zlepšení celkového přežití, uvedla společnost. Bezpečnostní profil léku byl v souladu s předchozími studiemi.



V podskupině pacientů, kteří nereagovali na předchozí imunoterapii, čímž se Gilead plánuje dále zabývat, byl rozdíl v celkovém přežití delší než tři měsíce ve prospěch Trodelvy. Výrobce léků představí data ze studie na nadcházející lékařské zasedání. "Potřeba účinné léčby je nadále naléhavá," uvedl v prohlášení hlavní lékař Merdad Parsey.



Zdroj: Bloomberg