MakroMixér: O transformaci ekonomiky, brandingu Česka a vybudování koupelnové jedničky s Tomášem Valou

Co trápí českou ekonomiku? Jak by měla vypadat její transformace a vylepšení jejího brandu? A jak se stalo z Čimelic české centrum koupelen? Hostem aktuálního dílu podcastu MakroMixér je Tomáš Vala spolumajitel a generální ředitel rodinné firmy SIKO, a také ambasador druhé ekonomické transformace. Na úvod tři tradiční otázky pro hlavního ekonoma Patrie Honzu Bureše, tentokrát: hypotéky, francouzské volby a koruna.

Prvním tématem pro hlavního ekonoma Patrie je rychlý růst nově poskytnutých hypoték, meziročně je to +90 %. Podle Bureše je ten 90% nárůst trošku klamavý, protože rosteme z velmi nízkých úrovní. „A když se na to díváme z historické perspektivy, tak se ty objemy nově poskytnutých hypoték už řekněme trochu blíží předpandemické normě, ne úplně nejvyšším rokům,“ říká ekonom. Hypoték se podle něj poskytuje daleko méně, větší objem jednotlivých hypoték. „To znamená, že na tom hypotečním trhu není zdaleka tolik lidí,“ říká Bureš. „Já si myslím, že se nedá očekávat úplně takový boom hypoteční, jaký jsme viděli v průběhu některých těch pandemických let a to z toho důvodu, že ty nemovitosti jsou přece jenom cenově poměrně málo dostupné pro značnou část českých domácností,“ dodává ekonom. Nějaký velký restart poptávky i při nižších úrokových sazbách a vyšších mzdách se podle něj dá asi očekávat těžko. Na realitním trhu budou podle ekonoma spíše hráči, kteří budou nakupovat nemovitosti investičně. „Čemu věřím já je větší rozvoj nájemního trhu, trhu s nájemním bydlením, do kterého vlastně trochu z nouze spadá značná část zejména mladších lidí v těch top lokalitách v Česku,“ říká Bureš.

Téma druhé jsou francouzské volby. V čem jsou nebezpečné výsledky francouzských voleb pro českou ekonomiku? „Ony by byly asi nebezpečné, kdyby jednoznačně vyhrála pravice a sestavila protestní vládu proti Emanuelu Macronovi. Na druhou stranu i ta stávající situace je nepříjemná z toho hlediska, že Emmanuel Macron v některých věcech poskytoval Evropě určitý leadership“, vysvětluje Honza Bureš. Zásadním tématem pro Česko je v tuto chvíli podle ekonoma konkurenceschopnost Evropy. „Tady Emmanuel Macron patřil k těm politikům, kteří měli před sebou nějakou vizi v Evropě. Vizi, která byla spojená často s receptem více Evropy, více v tom slova smyslu prohlubování vnitřního trhu, prohlubování jednotného kapitálového trhu. Tady voliči ve Francii jasně ukázali, že chtějí zařadit trochu zpátečku,“ dodává Bureš.

Téma třetí, koruna. V tuto chvíli podle Bureše není důvod sázet na to, že se koruna nějak dvakrát moc dařilo. A to z toho důvodu, že čísla, která teď přicházejí přes léto z české ekonomiky, ukazují spíše na poměrně pomalejší oživení české ekonomiky, než se uvažovalo. Z toho podle ekonoma Patrie vyplývá i to, že Česká národní banka asi bude dál snižovat úrokové sazby. Do toho je podle něj pro korunu na obzoru několik politických rizik. „Velkým rizikem pro celý region, všechny středoevropské měny, jsou americké volby. I když Spojené státy jsou pro nás daleko, tak ten sentiment na globálních trzích dokáží americké volby rozvířit docela výrazně,“ říká Bureš. Tím největším kanálem nákazy podle něj může být opětovné navyšování tarifů ze strany Spojených států.

Hostem Makromixéru je Tomáš Vala, spolumajitel a generální ředitel známé rodinné firmy SIKO a také ambasador druhé ekonomické transformace.

Trable české ekonomiky

Zdlouhavá stavební řízení a pomalá výstavba infrastruktury se uvádí jako jedno z bolavých míst, které brzdí českou ekonomiku v porovnání s jinými evropskými ekonomikami. Jak to vidí Vala z pozice ambasadora ekonomické transformace? „Dopravní obslužnost je jedna z nejhorších, je škoda, že už dávno není dálnice na Mohelnice, na Olomouc, na Ostravu, aby se ulehčilo na D1,“ říká Vala. „V rámci druhé ekonomické transformace je jedno z témat dostupnost.Celý stát potřebuje vysokorychlostní tratě, tak abychom nebyli závislí pouze na dálniční síti, ale aby z každého krajského města se do centra dostali lidé za hodinu tím rychlovlakem, což nám strašně chybí,“ myslí si podnikatel.

Ambasador ekonomické transformace

Hlavní téma Tomáše Valy coby ambasadora je Česko jako brand, to aby bylo Česko vnímané v zahraničí nejenom jako Praha, nebo místo, kde se vypije nejvíc piva. „Zajímavé je, když jsme teď měli konferenci, tak na pódiu byli majitelé tří velkých firem a když se jich zeptal moderátor, jestli v zahraničí používají Česko jako origin své firmy, tak nikdo z nich to nepřiznal,“ říká Val. „Já se tomu nedivím, věřím ale, že musí přijít ta chvíle, kdy se tohle změní a je to jedna z těch věcí, na které pracujeme.,“ dodal Vala. Obraz Česka v zahraničí je podle něj ale ten poslední schodek, na který bychom se chtěli dostat, nejdřív musí být splněno spousta věcí předtím, jako je lepší vzdělávání, lepší politika, co se týká dostávání kvalitních studentů na naše vysoké školy nebo zaměstnanecké akcie.

Odpoutání se Česka od postavení subdodavatelské ekonomiky je podle Valy věc, kterou je nutné začít dělat, stát tuto otázku podle něj ale jen těžko může vyřešit. „Tuhle věc to musí vzít každá ta firma do ruky a hlavně taky nesmíme ty firmy, když už je vybudujeme, tak hned prodat korporacím, protože pak tady zase ten český kapitál nezůstane, nebo zůstane, ale jako ty peníze jdou za sebou úplně do něčeho jiného a je to škoda,“ říká podnikatel. „Myslím si, že tam to začíná, že musíme vytvořit nějakou generaci firem, které to opravdu budou myslet dlouhodobě, nebudou myslet na kvartály, ale na desetiletky. A pak věřím, že se může i tohle povést,“ dodává.

Když by měl Vala možnost okamžitě změnit něco na straně fungování českého státu, co považuje za problematické, tak by jako první sáhl do digitalizace státní správy. Ta se sice podle něj hodně posunula za poslední pár let, je to pořád těžké. „Hodně si slibuju od digitalizace stavebního řízení, i když je na to hodně hejtu, ale důležité je, jak to bude fungovat za 2 měsíce, ne první dva dny. To si myslím, že je třeba tomu dát šanci,“ říká Vala.

Druhá věc, která potřebuje změnu, je podle Valy vzdělávání. „Myslím si, že tady máme spoustu dobrých názorů, například PAQ Research v tom dělá super práci, jak třeba racionalizovat, zefektivnit věci nebo ty procesy ve školách, združovat více škol,“ říká Vala. S tím podle podnikatele souvisí i jednodušší přijímání talentovaných studentů na naše univerzity. „To si myslím, že nám pomáhá, dlouhodobě nám to už pomáhá, ale myslím si, že to může být ještě lepší,“ dodává Vala

Z čeho plyne angažovanost podnikatele v ekonomické transformaci? “Pokud nám tahle společnost umožnila vyrůst jako firmě, tak by bylo dobré, aby by ta firma něco vrátila zase zpátky,” vysvětlil Vala.

Byznys koupelen a kuchyní

Jaký je hlavní byznys v dnešní době? „Koupelny jsou jedny z nejdůležitějších, a na dalším místě jsou poté i kuchyně. Dále se prodávají I plovoucí podlahy a interiérové dveře,“ říká Vala. Z Čimelic se stalo centrum koupelen pro Českou republiku podle něj tak, že každé ráno byli před prodejnu vynášeny WC, umyvadla bateriemi a vzorky obkladů a dlažeb, aby byli u silnice vidět. Jelikož lidi jezdili okolo a v té době se hodně rozpadali staviva, tak si firma získala popularita od zákazníků, kteří nevěděli kde jinde tyto materiály nakupovat. Gender stereotypy podle Valy určitě hráli roli v zaměření firmy, ale spíše z toho hlediska, že maminka zakladatelka měla talent na design a věděla co a uměla věci esteticky nakombinovat. “Ale to, že zrovna tím, že ona je žena, se vybrali koupelny to vůbec ne, to byla naprostá náhoda,” dodal host Makromixéru,“ popisuje podnikatel.

Růst firmy byl obdivuhodný, v roce 2023 se ale zmiňovalo, že možná poprvé zaznamenáte ztrátu, bylo tomu tak? „V dnešní době už není pouze SIKO české a slovenské, ale vlastníme také francouzský e-shop Livea, který měl loni tržby 1 mld. Kč, a švýcarskou firma která vlastní celosvětové patenty i když je to relativně malá firma, které především pobírá licenční poplatky,“ říká Vala. Zahraniční firmy podle něj napomohly k loňskému nárůstu tržeb asi o 2 procenta, ale hospodářský výsledek byl asi o 30 milionů menší. „Slovenské SIKO bylo v menší ztrátě, a ten český byl v menším plusu. Rok 2023 byl pravděpodobně asi nejhorší rok,“ říká podnikatel.

Za horším hospodářským výsledkem Vala vidí slabší realitní trh. „Hypotéky jsou zmrazeny už dva roky, teď když jsme plánovaly letošní rok, tak se počítalo se zhruba 5-6 procentním růstem jak v Česku a na Slovensku. Za první 4 měsíce se nám to celkem dařilo, byli jsme lehne and plánem, ale ten květen a červen dopadá hůř,” popisuje Vala. „Teď čekáme jestli se to otočí, protože v prosinci bylo první snížení úroků České národní banky, tak jsme čekali, že tam bude zhruba půl roku doběh, ale vypadá to, že ten doběh bude asi trošku delší.”

Digitalizace služeb

Podle Valy je společnost Siko v digitalizaci služeb jednoznačně nejdále pokud jde o koupelnovou konkurenci. „Ale my se nekoukáme na konkurenci v našem oboru, ale obecně – na obchod jako takový. Inspiruje mě třeba kniha Globální samoobsluha o Amazonu,” říká Vala s tím, že na lokálním trhu jej inspirují Alza či Rohlík. “Nejsme takhle daleko, ale myslíme takhle.“ Siko by se chtělo stát digitální inspirací pro celou Evropu a být tak výhledově schopno uspokojit klientelu po celé Evropě.

Rychlost a personalizace

Digitalizace s sebou nese výhody pro zákazníky: Rychlost a možnosti personalizace. “Přijdete na prodejnu k nám, na každé cenovce máte QR code, po jehož nascanování zjistíte všechny podrobnosti, zda je zboží naskladněno, rozměry, barevné možnosti,” ilustruje Vala. Dále má Siko propracovaný systém schůzek, které lze mít I online nebo právě na jakékoliv prodejně. “Soustředíme se i na kompatibilitu konzultantů se zákazníkem, na základě typu prohlíženého zboží,” což podle Valy může zvýšit spokojenost zákazníků, která již je na 95 %.

Určitě jsou podle Valy vyšší nároky, někteří zákazníci mají nadhled, hodnotí s odstupem a ocení Vás, zatímco ostatní Siko třeba i pomluví, když se jim třeba Rohlík nebo Alza zdají o něco lepší. “Když se třeba bavím s lidmi na prodejnách, tak ono stačí třeba když tam jeden z dvaceti zákazníků stropí zbytečnou scénu, která třeba nemá ani relevantní jádro, ale našeho zaměstnance to otráví,” říká k Vala k nástrahám obchodních pozic.

Zahraniční expanze

Siko má poměrně úspěšný e-shop v Maďarsku zaměřený na koupelny, dále se společnost chystá vstoupit na německý trh – prozatím rovněž online, bez dceřiné společnosti. „Uvidíme, kam půjdeme dále. Francouzská společnost, kterou máme, tak prodává hodně i do Španělska a Belgie.“ Na druhou stranu se firma v Británii potýká s logistickými problémy po brexitu.

Online vs. offline

Společnost dosahuje aktuálně přes 30 % online prodejů, necháme-li jen maloobchod koupelen, vzhledem k obtížnému prodeji kuchyní online. “Showroomy tedy zůstávají velmi důležité,” říká Vala s odkazem na věhlasnou architektku Evu Jiřičnou, která dokonce pomohla navrhnout showroom na Zličíně. “Dnes už jsme designový obchod, nejsme žlutá krabice, jak se to tváří,” dodává šéf společnost s odkazem na Bratislavu, kde jsou reakce zákazníků pozitivnější na menší prodejnu v novém konceptu v porovnání s dvakrát větší tradiční prodejnou na Galványho.

Podle šéfa společnosti aktuálně činí IT náklady 150 miliónů korun ročně - 90 připadá na vývoj a zbývajících 60 miliónů jsou licence a mandatorní výdaje, které velká firma prostě má. Siko dělá velkou změnu. „Máme nového šéfa IT; původní, který je ve firmě 25 let zůstal ve firmě a vrátil se k vývoji. Chtěli bychom více lidí směřovat do vývoje v rámci firmy, ubrat externí spolupráce a dělat z nich interní kolegy,“ prezentuje Vala vizi managementu společnosti. „Přidali jsme teď druhé kanceláře na Andělu a funguje to. Máme obří projekt – implementaci systémů do francouzské společnosti a pochopení možných synergií,“ dodává.

Patentová řešení

„Máme švýcarskou firmu na inovativní řešení splachovacích WC. „Máme nejúspornější WC na světě, který funguje následovně: Voda do záchodu nejde jen gravitací, ale jsou tam dvě bomby, které se natlakují vodou z vodovodního řádu, zavře se to a pak se to vypustí do mísy na daných místech speciálními tryskami, díky čemuž je účinek o 30 % větší s poloviční spotřebou vody,“ popisuje Vala s tím, že produkty s touto technologií už společnost čtyři roky prodává v USA a Asii. „Teď zahájíme masovou produkci.“

Přesun výroby

Výroba firma se díky poptávce přesunula až do Číny „My třeba ty trubky primárně vyrábíme v Prešově na Slovensku pak máme výrobu i v Číně a teď nově v menším množství i v USA, ale nejvíce prodáváme v Číně a v Americe. Je hloupost vyrábět tady a vše převážet, když se v Číně udělá velká objednávka a může se to rovnou udělat tam.“

Rodinná firma

Siko je ryze rodinná firma, na jejímž chodu se podílí především Tomáš Vala. Matka se spolu se svými dětmi účastní rodinné rady, kde probírají veškeré kroky a hospodářské výsledky. Starší bratr se nyní věnuje projektu Luka Living, který se těší velkému úspěchu. Tomáš Vala by rád pokračoval touto formou, a proto se snaží zapojit do chodu i své děti.

