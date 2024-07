Rozbřesk: ECB si dnes po červnovém snížení sazeb vybere pauzu. Koruna klidná

Po červnovém snížení úrokových sazeb na 3,75 % si dnes ECB vybere první pauzu v tomto cyklu. Sama centrální banka tento krok trhům víceméně signalizovala, a to z důvodu absence významnějších makro čísel od posledního zasedání. K dispozici nebude tentokrát ani aktualizovaná prognóza odborného aparátu, jež se s návratem k vpřed hledící měnové politice stává opět důležitým vodítkem pro rozhodování Rady guvernérů o nastavení úrokových sazeb.



Centrální banka tak zatím nemá důvod spěchat se sazbami směrem dolů. Dostupná data za poslední měsíc a půl byla zhruba v souladu s prognózou. Celková inflace v červnu dle očekávání poklesla, nicméně jádrové tlaky byly mírně vyšší, než ECB očekávala. Vysokofrekvenční indikátory mzdové dynamiky – pro centrální banku nyní zásadní proměnné – ukazují na stále zvýšenou dynamiku. Na druhou stranu, slabší podnikatelské nálady (PMI) signalizují pomalejší růstovou dynamiku oproti prognóze.



Zásadní čísla bude mít ECB k dispozici až před zářijovým zasedáním – jde o data k produktivitě (14. srpna), mzdy (22. srpna) a jednotkové pracovní náklady a zisky (6. září). Proto se na dnešním zasedání bude centrální banka znovu zaklínat závislostí na příchozích datech. A přestože ECB dá minimálně implicitně najevo, že výhledově směřuje k nižším úrokovým sazbám, explicitní guidance nebo dokonce závazek rozhodně nečekejme.



My nadále očekáváme, že se k dalšímu 25bodovému snížení sazeb se ECB odhodlá v září. Nejedná se nicméně o „done deal“, zvláště pokud by negativně překvapila mzdová dynamika nebo inflace. Do konce roku by pak mohla centrální banka přidat ještě jedno standardní snížení sazeb, což je scénář, se kterým jsme v tuto chvíli zajedno s peněžním trhem. V první polovině roku 2025 pak odhadujeme pokles depozitní sazby na námi odhadovou neutrální sazbu 2,75 %.





*** TRHY ***



Koruna

Včera zveřejněné výsledky producentských cen žádné významné překvapení nepřinesly a tak ani koruna neměla důvod odtrhnout se od úrovně 25,30 EUR/CZK. Dnes bude pozornost korunového trhu upřena do Frankfurtu (viz úvodník). Pokud však nenastane něco překvapivého, tržní reakce na stabilitu sazeb bude relativně utlumená.



Eurodolar

Eurodolar se posunul mírně vzhůru, což lze přičíst propadu dolarových sazeb, jež šel ruku v ruce s výprodejem technologických titulů na Wall Streetu. Jinak trh víceméně ignoroval výroky D. Trumpa, jež zazněly v rozhovoru pro agenturu Bloomberg, a které obsahovaly i názory na Fed a úrokové sazby. Zde je třeba zmínit, že Trump si přeje nízké sazby, ale nevidí prostor pro snížení před volbami (což mimochodem aktuálně výnosová křivka takto vidí).

Dnešek by nicméně měl být primárně o reakci na zasedání ECB. Úrokové sazby se měnit nebudou, ale důležitá bude komunikace směrem k zářijovému zasedání. Pokud se Ch. Lagardeová bude zdráhat podpořit sázky na další snížení sazeb v září, může se eurodolar posunout k hranici 1,10 ještě blíže.



Akcie

Na Wall Street pokračuje rotace z technologických firem do tradičních odvětví. Index Nasdaq Comp. klesl o 2,3 procenta, zatímco DJIA byl mírně v plusu. Klíčový S&P500 pak ztrácel lehce přes procento. Také v Evropě je znát dopad výprodeje technologií, na které je nejvíc citlivý nizozemský AEX (-1,6 pct), zatímco FTSE100 nebo CAC40 se odpoledne podařilo posunout mírně do plusu.