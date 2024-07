Bianco: Málo důvodů k poklesu sazeb, ale Fed je pravděpodobně v září stejně sníží

Jim Bianco z Bianco Research podle CNBC často říká „nečekané“ a má kontrariánské názory. Na této stanici nyní uvedl, že ekonomika je stále silná a inflace se může dlouhodoběji držet nad cílem centrální banky ve výši 2 %. Takový vývoj by pak znamenal, že není motivace ke snižování sazeb. Ekonom ovšem dodal, že Fed pravděpodobně takto neuvažuje a sazby tudíž půjdou zřejmě dolů v září.



Bianco míní, že americké hospodářství rostlo minulý rok mírně nad potenciálem, letos to bude naopak mírně pod potenciálem, ale druhá polovina roku bude silnější. Inflace se přitom podle experta pravděpodobně na nějakou dobu ustálí v rozmezí 3 – 4 %. V takovém nastavení by se pak takzvané neutrální sazby mohly pohybovat nad 4 %, což naznačují i některé tržní ukazatele.



Neutrální sazby by ekonomiku neměly ani brzdit, ani ji stimulovat. Porovnávají se tak se sazbami skutečnými s cílem odhadnout míru aktuální monetární restrikce či uvolněnosti. Bianco míní, že pokud by Fed snížil sazby dvakrát, dostaly by se už na úrovně, které jsou blízko sazeb neutrálních. Politika by tedy přestala být restriktivní, což by neodpovídalo síle ekonomiky a inflaci držící se nad cílem Fedu.



Bianco ve vztahu k fiskální politice uvedl, že vládní výdaje nyní představují asi 22 % celkové poptávky. Jde o úrovně dříve zaznamenané jen během druhé světové války a během pandemie. Nyní to znamená, že „při takových výdajích nelze mít recesi“. Vláda totiž v ekonomice nakupuje takové množství zboží a služeb, že její pokles není pravděpodobný. K tomu se Bianco domnívá, že silná bude i poptávka soukromého sektoru a ve výsledku jde opět o situaci, kdy by Fed neměl mít motivaci ke snižování sazeb.



Na silnou poptávku podle ekonoma ukazuje vývoj v oblasti letecké dopravy. „Jde o položku, kterou nikdo nepotřebuje, ale všichni jí chtějí.“ Vysoká čísla z této oblasti tak ukazují, že spotřebitel je ochoten držet své výdaje vysoko. Ekonomický vývoj by pak mohl způsobit růst výnosů desetiletých vládních dluhopisů na 5 – 5,5 %. „Hospodářství bude v pořádku,“ pokud inflace neklesne výrazně níž, výnosy se mohou vydat tímto směrem.



