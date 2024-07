Evropský parlament potvrdil Ursulu von der Leyenovou v čele EK

Evropský parlament dnes v tajné volbě potvrdil Ursulu von der Leyenovou ve funkci předsedkyně Evropské komise na další pětileté období. Německá politička získala 401 hlasů, oznámila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Evropský parlament má 720 členů, von der Leyenová tak potřebovala nejméně 361 hlasů.



Celkem dnes hlasovalo 707 europoslanců. Proti setrvání von der Leyenové ve funkci se jich vyslovilo 284, 15 se zdrželo hlasování. Sedm hlasů bylo neplatných.



Von der Leyenová se dnes dopoledne v projevu před hlasováním snažila přesvědčit co největší počet europoslanců, aby jí dali hlas. Spoléhala se na podporu Evropské lidové strany (EPP), ke které sama politicky náleží, frakce socialistů a demokratů (S&D) a liberálů z Obnovy Evropy (Renew Europe). V tajném hlasování, kdy europoslanci měli možnost hlasovat nezávisle na frakci, však neměla 361 hlasů jistých.



Na její stranu se připojili i Zelení. Naopak Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe) dopředu uvedli, že ji nepodpoří. Stejně se vyslovila Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL). Frakce konzervativců z ECR před hlasováním uvedla, že je šéfka komise nepřesvědčila a že většina národních delegací bude hlasovat proti ní. Frakce ale připomněla, že hlasování je volné, to znamená, že každý může volit podle svého osobního uvážení.



Ve chvíli, kdy Metsolaová plénu ve Štrasburku oznámila, kolik europoslanců hlasovalo pro, se v sále ozval potlesk. Zatímco představitelé EPP oslavovali, vedle sedící kolegové z nově vzniklého uskupení Patriotů zůstali sedět na místech bez větší reakce. Von der Leyenová s úsměvem na tváři gesty děkovala a nejprve se objala s šéfem EPP Manfredem Weberem.



Pětašedesátiletá německá politička získala zhruba 56 procent hlasů, což více než před pěti lety. Tehdy pro ni hlasovalo 51 procent europoslanců.