Skupina Rohlik Group prohloubila ztrátu téměř o půl miliardy na 824,6 mil. Kč

Počet objednávek Rohlík.cz meziročně vzrostl o 18 procent. "Naše propozice funguje i při rychle rostoucích objemech objednávek. Investovali jsme do vývoje vlastního softwaru pro řízení logistiky, do využití umělé inteligence pro predikce nákupního chování a zároveň jsme se ještě víc soustředili na to, co zákazníci ocení, což je zejména rychlost, spolehlivost a kvalita služby," uvedl zakladatel a ředitel Rohlik Group Tomáš Čupr.V účetním roce 2023/2024 Rohlík.cz navýšil počet obcí, kam doručuje objednávky, o přibližně 1000. Otevřel také nový a v pořadí pátý distribuční sklad v Ostravě.Aktiva Rohlík.cz navýšil o 13 procent, k 30. dubnu 2024 jejich hodnota činila 2,2 miliardy Kč . "Jsme stabilizovanou firmou, která je stále ve fázi rychlého růstu. Vidíme velikou tržní příležitost a s naší přitažlivou obchodní propozicí si pro ni cílevědomě jdeme. Investujeme tam, kde nám to dává smysl pro dlouhodobý úspěch – do infrastruktury, technologií a zákaznické zkušenosti," řekl Čupr.V listopadu loňského roku Čupr informoval o tom, že prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance II vydává dluhopisy v objemu tři miliardy korun . Z oznámení z letošního února na webu Rohlík.cz vyplývá, že předpokládaná celková emise dluhopisů vzrostla na 4,5 miliardy Kč . Loni v listopadu Čupr uvedl, že dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí šest procent.Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů . On-line supermarket Rohlik Group provozuje vedle ČR ještě v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.Podle žebříčku časopisu Forbes je Čupr 29. nejbohatším Čechem, přisuzuje mu majetek v hodnotě 14,5 miliardy korun