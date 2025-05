EU a USA pokračují v obchodních jednáních, Thyssenkrupp se restrukturalizuje a futures jsou v zeleném

Pojišťovna reportovala výsledky za první čtvrtletí roku 2025. Mezitím pokračují obchodní jednání mezi EU a USA, když evropský komisař Maroš Šefčovič jednal s americkým ministrem obchodu. oznámil plány na prodej menšinových podílů ve svých divizích. Prodej nových aut v EU mírně vzrostl, ale dál ztrácí. Inflace potravin v Británii dosáhla ročního maxima.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,1 %, FTSE 100 +0,6 % a Euro Stoxx 50 +0,1 %.



Pojišťovna vykázala za 1. čtvrtletí hrubé předpsané pojistné ve výši 4,66 mld. EUR a zisk před zdaněním ve výši 261,1 mil. EUR. Společnost potvrzuje prognózu zisku před zdaněním za fiskální rok 2025 v rozmezí od 905 mil. EUR do 1 mld. EUR.



Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič včera telefonicky hovořil s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem. Hovor na svém účtu na sociální síti X označil za dobrý a uvedl, že s Lutnickem zůstane v trvalém kontaktu. Šefčovič také dodal, že Evropská komise zůstává plně odhodlaná pokračovat v konstruktivním a cíleném úsilí o dosažení dohody mezi EU a USA. Telefonát se uskutečnil den poté, co americký prezident Donald Trump odložil hrozbu uvalení cla ve výši 50 procent na dovoz z Evropské unie.



Německá společnost plánuje v příštích letech prodat menšinové podíly ve svých divizích zaměřených na automobilový průmysl, obchod s materiály a zelené technologie. Jde o další krok v restrukturalizaci tohoto německého konglomerátu. Cílem je další zjednodušení rozsáhlé struktury skupiny, která zahrnuje mimo jiné ponorky, ocel a automobilové díly. dodala, že cílem je stát se holdingovou společností, která bude mít podíly v nezávislých oblastech podnikání.



Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v dubnu vzrostl meziročně o 1,3 procenta na 913.716 vozů. Vyplývá to z údajů o registracích nových vozů, jež dnes zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Rostly registrace nových elektrických a hybridních vozidel, zatímco registrace automobilů se spalovacími motory klesají a snižuje se i jejich podíl na trhu. Prodeje vozů se ovšem nadále prudce propadají navzdory rostoucí popularitě elektromobilů.



Inflace u potravin ve Velké Británii v květnu vzrostla na nejvyšší úroveň za poslední rok. Růst cen se tento měsíc zrychlil na 2,8 %. Obchodníci s potravinami se snaží zůstat konkurenceschopní, ale zároveň se potýkají s růstem minimální mzdy a zvýšením daní ze mzdy.



Velká Británie plánuje vyškolit 120 000 britských stavitelů, inženýrů a pečovatelů ve snaze omezit migraci, aniž by to zhoršilo nedostatek kvalifikovaných pracovníků.