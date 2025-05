Důvěra spotřebitelů v německou ekonomiku se mírně zlepšila, uvedly instituty

Důvěra německých spotřebitelů v ekonomiku se v květnu opět zlepšila. Index institutu GfK na červen vzrostl ale jen mírně o 0,9 bodu na minus 19,9 bodu, uvedly v dnešní zprávě instituty GfK a NIM. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index vzroste na minus 19,8 bodu. Růst nálady brzdí především nejistota, kvůli které spotřebitelé raději šetří.



"Úroveň nálady spotřebitelů zůstává nadále nízká a nejistota spotřebitelů nadále vysoká," uvedl analytik NIM Rolf Bürkl. "Nevypočitatelná celní a obchodní politika americké vlády, turbulence na burzách a obavy z třetího roku stagnace v řadě se postaraly o to, že spotřebitelská nálada zůstává nadále slabá," dodal. Spotřebitelé podle něj vzhledem k hospodářské situaci nadále šetří.



Důvěra německých spotřebitelů v ekonomiku se mírně zlepšila už v předcházejícím měsíci, podle revidovaných údajů vzrostla na minus 20,8 bodu. GfK původně udával 20,6 bodu. Celkově důvěra v německé hospodářství vzrostla už potřetí v řadě. Nyní je index na nejvyšší úrovni od loňského listopadu.



Stín na německé hospodářství vrhá především americká obchodní a celní politika. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že jednání s Evropskou unií o obchodu jsou obtížná a nikam nevedou, takže doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z EU clo 50 procent. Později souhlasil s prodloužením lhůty do 9. července, aby bylo možné dojednat dobrou dohodu. Už v dubnu představil rozsáhlá cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou deset procent na většinu zboží dováženého do USA. Na dovoz výrobků z EU zavedl clo 20 procent. Den po začátku platnosti cel však s okamžitou platností na 90 dní snížil většině zemí takzvanou reciproční sazbu na deset procent. Už dříve Trump oznámil také 25procentní cla na dovoz hliníku a oceli a na dovoz automobilů.



Americká celní a obchodní politika má výrazný dopad na německé hospodářství, které je orientované na export. Nyní hrozí, že letos německá ekonomika vykáže třetí celoroční pokles za sebou. Poradní orgán německé vlády minulý týden zhoršil svoji prognózu růstu hospodářství a nově očekává stagnaci, tedy nulový růst. Loni v listopadu ještě předpovídal, že se letos HDP zvýší o 0,4 procenta. Se stagnací počítá podle dubnových údajů také německá vláda, která ještě na konci ledna odhadovala letošní růst na 0,3 procenta, loni v říjnu dokonce na 1,1 procenta. Německo má největší ekonomiku v Evropě a je na něm závislá mimo jiné řada českých firem.