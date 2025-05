Rozbřesk: Maďarská MNB podrží úrokové sazby na vysokých 6,50 %

Maďarsko má nejvyšší úrokové sazby v regionu a zůstane to tak i po dnešním zasedání centrální banky. MNB z opatrnostních důvodů ponechá i dnes odpoledne svoji hlavní depozitní sazbu na úrovni 6,50 %.



Jedním z důvodů opatrného přístupu MNB je skutečnost, že navzdory postupnému poklesu inflace v posledních měsících (index spotřebitelských cen se snížil z 5,7 % v únoru na 4,2 % v dubnu) se míra inflace stále pohybuje nad cílovým koridorem 2-4 %. Ke snížení navíc výrazně napomohlo zavedené zastavení marže u cen potravin, které sice krátkodobě inflaci snížilo, ale v dlouhodobějším horizontu problémy pravděpodobně nevyřešilo. Od poloviny května bylo opatření o zmrazení marží rozšířeno na řadu položek pro domácnost, což se projeví v červnových údajích o inflaci. Přesto se průměrný meziroční růst spotřebitelských cen může v roce 2026 pohybovat kolem 4,5 %. Centrální banka tudíž zdůraznila, že boj s inflací pokračuje, což vyžaduje udržování přísných měnových podmínek s cílem účinně ukotvit inflační očekávání.



K volatilitě ekonomického prostředí navíc přispívají vnější faktory, jako je obchodní napětí a geopolitická rizika. Tyto nejistoty mohou mít dopad na inflaci a hospodářský růst, což MNB vede k opatrnému postoji s cílem zmírnit potenciální nepříznivé dopady.



Podle našeho názoru může MNB ponechat základní úrokovou sazbu na stávající úrovni i v letních měsících. Pokud však ECB bude pokračovat v cyklu snižování sazeb a Fed se přidá ve druhé polovině roku, otevře se MNB manévrovací prostor. Věříme tedy, že v Maďarsku existuje potenciál pro jedno nebo dvě snížení sazeb o 25 bazických bodů na podzim. Tento výhled by mohlo nabourat výrazné oslabení forintu (MNB by podle našeho názoru chtěla udržet stabilní, relativně silný kurz EUR/HUF v rozmezí 395-405), eskalace obchodní války či geopolitická rizika, eventuálně dojde k rozvolnění maďarské fiskální politiky (pro rok 2025 očekáváme rozpočtový deficit 4,5 % HDP).





*** TRHY ***



Koruna

Koruna začala týden pod hladinou 24,90 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy z hlavních trhů. Hrozbu 50% amerických cel vůči EU evidentně nebere vážně, čemuž pomohl i odklad platnosti až na začátek července. Na domácí makro čísla je tento týden slabý, s výjimkou detailních dat za HDP v pátek.



Eurodolar



Včerejší svátek v USA přinesl poněkud klidnější obchodování, když eurodolar se mimo jiné i díky zvýšení ratingu Itálie držel pod hranicí 1,14.

Dnes se dostanou do hry makroekonomická data – hned po ránu by to měla být francouzská inflace a odpoledne americké zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby. Eurodolar však může být ve vleku chování japonského jenu, který musí sledovat vývoj na dlouhém konci výnosové křivky.