NĚMECKÉ VOLBY 2025 ONLINE: Kam zamíří největší evropská ekonomika a jak volby dopadnou na Evropu i svět?

Němečtí voliči v neděli vyberou nový parlament, který bude v příštích čtyřech letech řídit směřování největší evropské ekonomiky. Volby budou klíčové i pro reakci Evropy na novou administrativu USA. Na Patria.cz nabízíme online pokrytí německých voleb od nejčerstvějších předvolebních průzkumů a odhadů, přes průběh samotných voleb a dílčí i kompletní výsledky až po povolební vývoj, v rámci kterého nabídneme analýzy a komentáře. Sledujte tag "Německé volby 2025".





Jak proběhne volební den



Hlasovací místnosti se otevřou v 8 hodin ráno a zavřou v 18 hodin. Po skončení hlasování začne sčítání hlasů, a celkový obraz výsledku by měl být velmi rychle jasný. Konečný oficiální výsledek se očekává v pondělí ráno.



Kdo jsou kandidáti?



O post příštího německého lídra se ucházejí čtyři kandidáti: úřadující kancléř Olaf Scholz z levicových sociálních demokratů SPD; Friedrich Merz, kandidát konzervativní křesťanskodemokratické unie CDU/CSU; současný vicekancléř Robert Habeck ze strany zelených a Alice Weidel z krajně pravicové, protiimigrační Alternativy pro Německo AfD.





Podle nejčerstvějších předvolebních průzkumů se do vedení dostal Merzův blok s podporou kolem 30 %, následovaný AfD s přibližně 20 %. Scholzovi sociální demokraté a Habeckovi zelení jsou až za nimi. Merz je tak favoritem na nového kancléře, ale zatím není jasné, jaké vládní koalice budou po volbách možné. Sestavení vlády může částečně záviset na tom, kolik stran se do nového parlamentu dostane. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že tři strany se pohybují kolem klíčové hranice 5 % hlasů potřebných k získání mandátů. A všechny velké strany říkají, že nebudou spolupracovat s AfD.Silná německá vláda je důležitá pro reakci Evropy na novou administrativu USA a na vývoj na Ukrajině. Německo a sousední Francie jsou tradičně motorem EU, ale obě země byly v posledních měsících pohlceny domácí politickou nestabilitou i ztrátou dechu ekonomiky či zhoršení hospodaření.Tyto volby se konají o sedm měsíců dříve, než bylo původně plánováno. To poté, co se Scholzova třístranná koalice v listopadu rozpadla při diskusích o tom, jak oživit ekonomiku, která se za poslední dva roky zpomalila. Německo zasáhly vysoké ceny energií a tvrdá čínská konkurence. Jedním z nejurgentnějších úkolů nové vlády bude najít koherentní odpověď na tento problém.A další výzvou bude snižování migrace, což bylo hlavní téma kampaně. Tyto volby se konají po řadě smrtících útoků v Mannheimu, Solingenu, Magdeburgu a Afschaffenburgu, kdy byla smrtelně zraněna matka a její dvouletá dcera 10 dní před volbami autem údajně afghánského občana. Tyto útoky posílily podporu krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) a zvýšily tlak na hlavní strany, aby reformovaly imigrační a azylová pravidla.Merz uvedl, že pokud vyhraje, doufá, že vytvoří novou vládu do poloviny dubna. Scholzova odcházející vláda zůstane ve funkci na dočasné bázi, dokud Bundestag nezvolí nového kancléře.