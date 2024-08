Goldmani očekávají uvolnění nadměrné nabídky z Číny - jen ne u elektromobilů

Podle analytiků se v příštích několika letech změní trend přetlaku čínského zboží do zahraničí, ačkoli v případě elektromobilů a oceli není úleva pravděpodobná. Čínští výrobci vyrábějí v několika odvětvích více, než je svět schopen absorbovat, napsali analytici Goldman ve zprávě pro klienty v úterý. Zatímco některá odvětví, včetně lithiových baterií a solárních komponentů, se možná chystají ukončit výrobu, aby lépe vyhovovala poptávce, nadbytečná kapacita pravděpodobně zůstane u elektromobilů a oceli. Ty v poslední době vyvolaly největší nátlak ze strany dalších velkých ekonomik.



Goldman Sachs se zaměřil na sedm výrobních odvětví, která tvoří téměř čtvrtinu hospodářského růstu Číny, včetně solárních modulů, oceli a klimatizací. "Odhadujeme, že čínská kapacita v pěti z těchto sedmi sektorů je vyšší než celá globální poptávka po příslušných produktech," napsali analytici v čele se spoluvedoucí oddělení čínských akcií Trinou Chen. "Do roku 2028 očekáváme obnovení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, obnovení zisku a prudké zpomalení čínských dodávek do světa."

Graf: Čínský vývoz byl v posledních letech zdrojem růstu

Zdroj: Národní statistický úřad, Bloomberg

Čínská ekonomika se na začátku druhé poloviny roku ocitá na křižovatce, když se politici potýkají s oslabující poptávkou po vývozu a dalšími překážkami ze zahraničí. To nezůstalo bez povšimnutí čínských firem, které pocítily dopady nižších cen a upravují podle toho nabídku. Obchodní a výrobní údaje z posledních dnů tuto dynamiku ještě podtrhly. Červencový vývoz nečekaně poklesl a výrobní aktivita se poprvé za devět měsíců snížila. A vývozní ceny se od poloviny roku 2022 propadají.



Čínská kapacita solárních modulů nyní tvoří 200 % celosvětové poptávky a lithiové baterie se podle Goldmanu rovnají přibližně 150 %. Nadměrná nabídka vedla od počátku roku 2023 k poklesu cen až o 55 %, což snižuje atraktivitu investic. Ačkoli se blíží inflexní bod pro solární díly a lithiové baterie, bude trvat ještě dva až tři roky, než se nabídka vyrovná s poptávkou po elektromobilech a energetických součástkách, uvedli analytici.



Tržní podíl čínských dodávek do zahraničí by se mohl u lithiových baterií a solárních modulů snížit až na 19 % oproti 40% zisku v období 2020-2023. U elektromobilů, klimatizačních jednotek a energetických součástek by mohlo dojít ke 4% nárůstu, což je sice méně než v předchozích letech, ale stále se jedná o růst.

"Čínští výrobci reagují na špatnou ziskovost a nejistotu ohledně omezení přístupu na trh USA a EU," uvedl Goldman. To vede k tomu, že společnosti "preventivně upravují tempo budoucího zvyšování kapacit".



Goldmani nesouhlasí s tvrzením, že za nadbytečnými kapacitami v Číně stojí vládní investice, a tento problém je podle nich způsoben spíše velikostí ekonomiky a rychlým tempem a velikostí výkyvů poptávky. To způsobuje, že je "nesmírně náročné odhadnout potenciální velikost trhu, zejména na začátku cyklu", napsali. Zjistili, že průměrná státní dotace představuje pouze 2 až 10 % provozního cash flow.



Zdroj: Bloomberg