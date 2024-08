Po drtivém začátku týdne se Wall Street zvedá a zájem o bezpečí chladne

Dnešní den nedodal žádné zásadní zprávy. Makrodata z Evropy vyšla smíšená - vedle překvapivě dobrých německých průmyslových objednávek slabší maloobchod za eurozónu. Amerika si klíčové statistiky na čas vystřílela a nyní si počkáme na inflaci. Hlavní pro obchodování je zpracování včerejšího vývoje a zhodnocení, zda trhy klesly dost relativně k rizikům.



Výrazný propad z úvodu týdne přilákal kupce hlavně na japonský trh. Evropa přesvědčivě vůbec nevypadá, když hlavní indexy během dne místy dost ztrácely, načež se až později znovu tlačí lehce do zeleného. Amerika si však vede lépe a stoupá: Index S&P500 je 1,4 pct v plusu a Nasdaq Comp. za ním lehce zaostává. Není to ovšem tak, že by se investoři vraceli hlavně do technologií, které předtím nejvíc klesaly. Sektorově dnes vedou reality, banky a průmysl.



Obrat pak sledujeme také na dluhopisovém trhu, který v očích investorů reprezentuje bezpečnou část spektra aktiv. Výnosy dluhopisů v zámoří dnes stoupají asi o 5 bps. Evropa se znovu vymyká, vidíme zde spíše malé změny až pokles výnosů. Eurodolar se o něco vrátil po předchozím růstu, ovšem současných 1,0925 není velký posun a navíc odpoledne má pár znovu tendenci stoupat. Pro korunu zůstávají turbulentní světové trhy chabou motivací k pohybu. Dnes na páru s eurem jen drobně posiluje na 25,27.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2744 -0.1048 25.3349 25.2542 CZK/USD 23.1160 0.1798 23.2270 23.0675 HUF/EUR 397.9226 0.2224 398.0905 396.1366 PLN/EUR 4.3085 0.1629 4.3217 4.2894

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8000 -0.1987 7.8219 7.7766 JPY/EUR 157.9760 0.2125 160.1784 157.3190 JPY/USD 144.4915 0.4971 146.1940 144.0910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8605 0.1475 0.8611 0.8561 CHF/EUR 0.9319 -0.2697 0.9385 0.9287 NOK/EUR 11.9335 -1.2327 12.0676 11.9124 SEK/EUR 11.5153 -0.4186 11.5733 11.4928 USD/EUR 1.0934 -0.2671 1.0964 1.0903

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5375 -0.3378 1.5451 1.5291 CAD/USD 1.3807 -0.2546 1.3856 1.3789