Goldman Sachs: Zlato za 5000 dolarů? Reálné, pokud Fed ztratí nezávislost

Zlato by mohlo vystoupat až na téměř 5 000 dolarů za unci, pokud by byla narušena nezávislost Federálního rezervního systému (Fed) a investoři by přesunuli byť i malou část svých investic z amerických státních dluhopisů do zlata, myslí si společnost . „Scénář, kdy by byla narušena nezávislost Fedu, by pravděpodobně vedl k vyšší inflaci, poklesu cen akcií a dlouhodobých dluhopisů a k oslabení postavení dolaru jako rezervní měny,“ uvedli analytici banky ve své zprávě. „Naopak zlato je uchovatel hodnoty, který se nespoléhá na institucionální důvěru.“
Banka nastínila několik možných scénářů pro vývoj ceny zlata, přičemž základní prognóza počítá s růstem na 4 000 dolarů za unci do poloviny roku 2026. V tzv. scénáři krajního rizika by cena mohla dosáhnout 4 500 dolarů, a téměř 5 000 dolarů, pokud by jen 1 % soukromě vlastněného trhu s americkými státními dluhopisy přešlo do zlata.
Zlato je letos jednou z nejvýkonnějších komodit, jeho cena vzrostla o více než třetinu a tento týden dosáhla rekordní hodnoty. Růst je poháněn nákupy centrálních bank a sázkami na to, že Fed brzy začne snižovat úrokové sazby. Další podporu přinesly nedávné kroky prezidenta Donalda Trumpa, který se snaží získat větší kontrolu nad Fedem, včetně snahy odvolat guvernérku Lisu Cookovou.
„Odhadujeme, že pokud by 1 % soukromě vlastněného trhu s americkými státními dluhopisy přešlo do zlata, cena zlata by vzrostla téměř na 5 000 dolarů za unci, za předpokladu, že ostatní faktory zůstanou konstantní,“ uvedli analytici. „Zlato proto zůstává naší nejpřesvědčivější dlouhodobou investiční doporučenou komoditou," dodali.
Zpráva s názvem „Diversifikujte do komodit, zejména zlata“ se blíže nevěnovala nedávnému dění ve Fedu, včetně kroku proti Cookové nebo kritice prezidenta Trumpa vůči rozhodnutím Fedu. Nicméně, jak se stupňují výzvy vůči postavení americké centrální banky, významné osobnosti globálních trhů vyjadřují obavy z možných důsledků. Mezi nimi i prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, která uvedla, že ztráta nezávislosti Fedu by představovala „vážné nebezpečí“ pro svět.
Cena zlata se naposledy pohybovala kolem 3 540 dolarů za unci, ve středu přitom dosáhla rekordní hodnoty přes 3 578 dolarů.
Zdroj: Bloomberg, Patria