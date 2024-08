Čistý zisk firmy Uber ve druhém čtvrtletí vzrostl o 158 procent

Americkému provozovateli alternativní taxislužby Uber Technologies vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk na více než jednu miliardu USD (23,1 miliardy Kč) z 394 milionů USD ve stejném období loňského roku. Výsledky firmy překonaly očekávání analytiků díky stabilní poptávce po sdílení jízd a rozvozu jídla. Oznámila to společnost v dnešním prohlášení. Akcie firmy dnes posilují o více než 7 %.



Zisk na akcii činil 47 centů, zatímco analytici čekali zisk jen 31 centů na akcii. Čistý zisk podpořil také mimořádný zisk související s přeceněním kapitálových investic. Tržby firmy stouply o 16 procent na 10,7 miliardy USD. Hrubé objednávky, tedy celková hodnota všech rezervací uskutečněných prostřednictvím platformy Uber, stouply o 19 procent na 39,95 miliardy USD. Oba údaje rovněž překonaly očekávání analytiků. Očištěný hrubý provozní zisk stoupl o 71 procent na 1,57 miliardy USD.



Vzhledem k tomu, že se stále více lidí vrací do kanceláří a vyráží mimo své domovy, roste poptávka po sdílení jízd. Tržby segmentu sdílené dopravy, který je největším segmentem, vzrostly o 25 procent na 6,13 miliardy USD. Tržby divize doručování stouply o osm procent na 3,29 miliardy USD.



Ve třetím čtvrtletí očekává Uber hrubé objednávky, které zahrnují segment mobility, doručování a nákladní dopravy, v rozmezí 40,25 miliardy až 41,75 miliardy USD, což při konstantních směnných kurzech představuje růst o 18 až 23 procent. Očištěný hrubý provozní zisk se má pohybovat v rozmezí 1,58 miliardy až 1,68 miliardy USD, což by znamenalo meziroční zvýšení o 45 až 54 procent.