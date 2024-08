Rozbřesk: Tuzemský průmysl zůstává v útlumu, dolar se vzpamatovává ze šoku

Po prudkém květnovém poklesu o více než dvě procenta překvapila průmyslová výroba v červnu lehce pozitivně. V meziměsíčním srovnání vzrostla o 0,7 %, meziročně pak kvůli vyšší srovnávací základně prohloubila pokles z květnových 3,2 % na 3,4 %. Vývoj v tuzemském průmyslu tak zůstává silně rozkolísaný, přičemž většina sektorů nadále čelí útlumu z titulu slabé zahraniční poptávky.



Z meziměsíčního pohledu se dařilo páteřním odvětvím v čele s automobilovým průmyslem (+1,2 %) a strojírenstvím (+2,4 %), zatímco výroba počítačů a elektroniky poklesla o 8,5 %. Povzbudivou zprávou je nárůst hodnoty nových zakázek – meziměsíčně o 6,1 %, v meziročním srovnání o 4,1 %. Hlavním tahounem byl opětovně automobilový průmysl, kde hodnot nových zakázek vzrostla o desetinu. Naopak pokles pokračoval ve strojírenství, výrobě základních kovů, hutnictví a slevárenství.



I přes červnový nárůst ale zůstává výkon průmyslu slabý primárně kvůli utlumené zahraniční poptávce. V první polovině letošního roku klesla meziročně výroba o 1,6 % a celkový výkon průmyslu odpovídá úrovni roku 2017. Dostupné předstihové indikátory navíc nesignalizují zásadní zlepšení aktivity v nejbližších měsících. Index nákupních manažerů PMI poklesl v červenci na 43,8 bodů a už déle než dva roky se tak nachází hluboko v pásmu kontrakce.



I proto předpokládáme, že ve druhé polovině roku bude průmyslová výroba přinejlepším přešlapovat na místě a nadále brzdit tuzemskou ekonomiku. Rizika jsou navíc vychýlená negativním směrem – jde hlavně o vývoj zahraniční poptávky, zejména výkon německé ekonomiky a tamního zpracovatelského průmyslu. Rizikem je ale zprostředkovaně také vývoj ve Spojených státech, kde narůstají obavy z recese, nebo poruchy v dodavatelských řetězcích a dražší námořní doprava. V neposlední řadě je divokou kartu volatilní geopolitika, aktuálně hlavně ve vztahu k dění na Blízkém východě.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se bez větších problémů drží v rozmezí 25,20-25,30 EUR/CZK nehledě na vysokou volatilitu na hlavních trzích. Výsledek červnového průmyslu sice překvapil pozitivně v meziměsíčním srovnání (+0,7 %), celkově ale sektor zůstává v útlumu (úvodník). Ve zbývající části týdne bude publikován podíl nezaměstnaných osob dle metodiky MPSV (čtvrtek), od kterého ale nečekáme zásadní kurzotvorný dopad. Jinak tomu může být v případě zveřejnění zápisu z posledního zasedání bankovní rady ČNB (pátek).



Eurodolar

Dolar během úterního obchodování lehce posiloval s tím, jak opadala část sázek na pokles sazeb o 50bps na zářijovém zasedání Fedu. Výraznější pokles sice trhy stále vidí jako pravděpodobnější než pokles o 25bps, ale rozdíl se postupně vyrovnává (cca 65/35) s tím, jak odeznívá šok z vývoje na trzích v pátek a pondělí.

Dnes je v kalendáři pouze německá průmyslová produkce za červen. Zajímavější ale může být čtvrteční report o nových dávkách v nezaměstnanosti v USA.



Akcie

Včerejší den nedodal žádné zásadní zprávy. Výrazný propad z úvodu týdne přilákal kupce hlavně na japonský trh. Amerika si však vedla lépe: Index S&P500 byl 1,4 pct v plusu a Nasdaq Composite za ním lehce zaostával. Není to ovšem tak, že by se investoři vraceli hlavně do technologií, které předtím nejvíc klesaly. Sektorově včera vedly reality, banky a průmysl.