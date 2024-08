Japonská centrální banka nebude zatím zvyšovat sazby, obchodníci začínají ustupovat od sázek na holubičí Fed a futures jsou v zeleném

zítra před otevřením trhu zveřejní své výsledky za 2Q24. Viceguvernér Bank of Japan řekl, že nezvýší úrokové sazby, pokud budou trhy nestabilní. Velcí investoři nakupovali v pondělí ve výprodejích. Obchodníci začínají ustupovat od holubičích sázek na sazby Fedu. USA se chystají rozšířit svou konfrontaci s Čínou na poli technologií a futures jsou dnes v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,9 %, FTSE 100 +1,0 % a DAX +0,6 %.



ČEZ zítra před otevřením trhu zveřejní své výsledky za 2Q24. Patria očekává výnosy ve výši 78,3 mld. Kč, EBITDA ve výši 24,2 mld. Kč a čistý zisk 5,8 mld. Kč.



Generální ředitel Monety Spurný uvedl, že je otázkou, zda banky budou schopny v příštích letech pokrýt odhadované náklady na zelenou transformaci v ČR ve výši 1 - 3,5 bilionu korun, jak odhaduje SFŽP ČR.



Asijské akcie posílily poté, co viceguvernér Bank of Japan řekl, že nezvýší úrokové sazby, pokud budou trhy nestabilní, což utěšilo investory znepokojené nedávným nárůstem jenu. Komentáře nabídly tolik potřebné ujištění v době, kdy mnozí zůstávají znepokojeni kvůli obchodování s jenem.



Mezitím, v zákulisí pondělního výprodeje, hráči s velkými penězi dělali něco, co je obvykle vyhrazeno pro drobné investory – nakupovali ve slevách. Hedgeové fondy, které uzavírají býčí i medvědí akciové sázky, skupovaly jednotlivé americké akcie nejrychlejším tempem od března. Ale když jsou akcie připravené na oživení, americkým státním dluhopisům hrozí další výprodej, protože obchodníci začínají ustupovat od holubičích sázek. Generální ředitel David Solomon předpověděl, že se Fed nepřikloní k mimořádným opatřením, protože vidí, že americká ekonomika se recesi vyhne.



Ropa se stabilizovala, když investoři čekali na odvetný úder Íránu na Izrael. Brent se obchoduje nad 76 dolary za barel poté, co v úterý uzavřela mírně výše. Obchodníci nadále sledují Blízký východ, kde Írán čelí dilematu, jak zasadit smysluplnou ránu Izraeli, aniž by vyvolal válku. Zdá se, že tato výzva oddaluje útok, o kterém se před několika dny všeobecně myslelo, že přijde. Írán řekl, že chce potrestat Izrael za atentát na přední představitele Hamasu v Teheránu z minulého týdne, ale ne do té míry, aby rozpoutal válku v celém regionu. Zdůrazňuje potřebu obnovit „odstrašení“ svého úhlavního nepřítele, který ani nepotvrdil, ani nevyvrátil odpovědnost za smrt Ismaila Haniyeha.



USA se chystají rozšířit svou konfrontaci s Čínou na poli technologií, a to v rychle se rozvíjející oblasti autonomních vozidel a vozidel připojených k internetu. Představitelé Bidenovy administrativy plánují již tento měsíc navrhnout limity na americký prodej softwaru pro čínská vozidla, podle lidí obeznámených s touto záležitostí. Tento krok by zahrnoval i omezení na používání a testování čínské technologie pro autonomní vozidla, uvedli tito lidé. Mnoho dnešních automobilů (benzinových i elektrických) je vybaveno zařízeními, která je připojují k internetu, což z nich činí potenciální cíle pro hackery.



Realitní magnát Tord Kolstad opustil před dvěma lety Norsko, aby unikl vyšším daním z bohatství ve své vlasti. Ale nebezpečí ho pronásleduje i na jihu. Švýcarsko, nový domov Kolstada, vášnivě debatuje o dědických daních pro superbohaté. Návrh vzít si polovinu veškerého předaného majetku nad 50 milionů franků vyvolal veřejné varování multimilionářů a miliardářů, že půjdou jinam. Podobné debaty se odehrávají po celém světě, zatímco vlády zvažují, jak vymáčknout z nejbohatších více peněz, aby jim pomohly vypořádat se s obrovskými deficity a financovat veřejné služby. Podle švýcarského systému přímé demokracie projde návrh celostátním hlasováním, které se očekává přibližně za dva roky.