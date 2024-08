mmcité hlásí růst tržeb a zisku, trh se zotavuje po nedávných poklesech

Mmcité zveřejnila výsledky za první pololetí. a Moneta dostaly nové cílové ceny. Chuť riskovat se na trhu zlepšila. Podporuje ji i hloubka nedávných poklesů na trhu. Vrací se i oblíbený carry trade zaměřený na krátké pozice na japonský jen. Investiční firmy George Sorose a Stanleyho Druckenmillera zveřejnily pohyby ve svém portfoliu a evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,3 %.



Skupina mmcité, jejíž akcie se obchodují na trhu Start pražské burzy, dnes zveřejnila vybrané ukazatele hospodaření za první pololetí roku 2024. Konsolidované tržby dosáhly úrovně 435 milionů korun a provozní zisk EBITDA 31,5 milionu korun při EBITDA marži 7,2 %. Vzhledem k dosaženým výsledkům za první pololetí potvrzuje představenstvo mmcité a.s. roční výhled hospodaření.



Keefe Bruyette & Woods zvyšuje cílovou cenu na na 54,27 EUR z 51,97 EUR, doporučení drží "underperform". J&T Banka zvyšuje cílovou cenu na Monetu na 122 Kč ze 117 Kč, doporučení drží "buy".



Chuť riskovat se na trhu zlepšila díky rostoucím očekáváním, že se největší světová ekonomika vyhne recesi. Státní dluhopisy si zapisovaly ztráty, zatímco japonský jen pravděpodobně zažije nejhorší týden od května. Prezident Fedu v St. Louis Alberto Musalem řekl, že věří, že se blíží doba, kdy bude vhodné, aby Fed snížil úrokové sazby. Mezitím známky odolné ekonomiky přiměly obchodníky, aby letos snížili svá očekávání ohledně agresivního uvolňování Fedem.



Zdá se, že nákup ve výprodeji je znovu v módě. Hloubka nedávného poklesu nyní podněcuje apetit investorů, když se zdá, že největší pokles na amerických akciích od pandemie Covid-19 je u konce. Kvantové fondy sledující trend jsou připraveny vrátit se na akciový trh. Divize , která pro klienty provádí zpětné odkupy akcií, zaznamenala rekordní objednávky a korporátní klienti zahájili nákupní horečku.



Zdá se, že populární carry trade zaměřený na japonský jen, který se před dvěma týdny zhroutil, se vkrádá zpět. Japonská měna vůči dolaru od 5. srpna oslabila o více než 5 %. International sleduje, že si investoři opět začínají půjčovat jeny, aby investovali jinde do výnosnějších aktiv. ATFX Global Markets zaznamenaly v minulém týdnu zhruba 30% až 40% nárůst krátkých pozic na jenu. Jednou z klíčových otázek pro investory, kteří stále sedí na vedlejší koleji carry trade, je, zda Bank of Japan letos opět zvýší sazby. Pokud tokijští politici nebudou zvyšovat, lákadlo opětovného vstupu do obchodování s jeny bude růst.



Investiční firmy George Sorose a Stanleyho Druckenmillera snížily svůj holding akcií „Magnificent Seven“ předtím, než po letošním bouřlivém růstu technologických společností v polovině července popadaly. Soros Fund Management prodal část svého podílu ve společnosti Alphabet v celkové výši 58 milionů dolarů a asi 15 milionů dolarů v .com, podle regulatorních oznámení. Druckenmiller patřil mezi investory, kteří snižovali podíly v Nvidii. Jeho Duquesne Family Office prodala více než 1,5 milionu akcií, ukazují spisy.





