Na některých trzích pro mmcité se sice ochladilo, firma ale uvádí novinky, buduje novou výrobu, potvrzuje výhled a vyplácí první dividendu

Skupina mmcité, jejíž akcie se obchodují na trhu Start pražské burzy, dnes zveřejnila vybrané ukazatele hospodaření za první pololetí roku 2024. Konsolidované tržby dosáhly úrovně 435 milionů korun a provozní zisk EBITDA 31,5 milionu korun při EBITDA marži 7,2 %. Vzhledem k dosaženým výsledkům za první pololetí potvrzuje představenstvo mmcité a.s. roční výhled hospodaření.



Hospodaření mmcité: Konsolidované údaje v tis. CZK Výsledky 1H 2024 Potvrzený výhled 2024 Tržby 435.352 1.190.000 EBITDA 31.453 101.000 EBITDA marže 7,2 % 8,5 %

Výkon skupiny mmcité se po zatím historicky úspěšném roce 2023 vrátil na střednědobou růstovou trajektorii roku 2022. uvádí tisková zpráva. "Některé trhy zaznamenaly v první polovině roku citelné oslabení poptávky, případně značné prodloužení doby mezi poptáním a finálním objednáním zakázky. Hlavními důvody byly právě probíhající komunální volby, krácení dotací pro rozvoj měst či stagnace stavebního sektoru," vysvětluje firma.

Díky znalosti obchodních plánů do konce roku nicméně mmcité očekává splnění finančních cílů pro rok 2024, tj. konsolidované tržby na úrovni 1,19 miliardy korun a provozní zisk EBITDA minimálně 101 milionů korun. Zároveň do konce srpna bude vyplacena akcionářům první dividenda 3,33 korun na akcii.

Investice do výrobních technologií a digitalizace

V první polovině roku proběhly investice do dvou tryskacích linek. Ty dle firmy přispějí k vyšší efektivitě výrobního procesu, a v druhé polovině roku bude naplno probíhat digitalizace výroby. mmcité také přistoupila k dalšímu kroku směrem k udržitelnosti a od dubna letošního roku nabízí svým zákazníkům dřevinu jatoba výhradně s certifikací FSC. Jatoba je jednou z nejtvrdších dřevin na světě a je vhodná pro použití v exteriéru i v nejextrémnějším počasí. Jedná se o důležitý materiál, na který mohou být kladeny nejvyšší nároky. Certifikace FSC dle firmy zajišťuje ta nejpřísnější pravidla pro kontrolovanou těžbu dřevin a následnou obnovu lesů a pralesů, a podporuje udržení lokálních a domorodých komunit stejně jako místní faunu.



Kovostal plánuje dynamický růst a investice

Výrobce sedadel a tribun Kovostal, čerstvá akvizice skupiny mmcité, dosáhl v minulém roce tržeb 47 milionů korun. Z provozní ztráty 3,5 milionu korun by mu již letos měla pomoci změna obchodní strategie. V Kovostalu nyní roste zcela nový výrobní závod, kde se budou vyrábět nejen sedadla a tribuny pro přední světová sportoviště, ale také široké portfolio městského mobiliáře skupiny mmcité. Očekává se, že celý areál bude zaměstnávat 250 lidí a ročně odsud bude proudit zboží za více než 1 miliardu korun do celého světa. Celkové investice do areálu očekává mmcité v rozmezí 300 až 400 milionů korun a aktuálně naplno probíhají projektové práce. Kovostal je pro nás naprosto komplementární součástí portfolia, a proto nás těší, že jej můžeme rozvíjet všemi směry. Významné synergie čekáme nejenom v obchodních aktivitách, ale především ve výrobě, která bude lokalizovaná s mmcité na jednom místě,“ komentuje akvizici majoritní vlastník a generální ředitel mmcité David Karásek.

Produktové novinky

Ještě v letošním roce plánuje mmcité několik zásadních změn, které nadále upevní globální postavení skupiny. „Je důležité mít ambice a chtít dělat věci lépe než ostatní. Neustále zanechávat stopu. Právě proto přicházíme s novinkami, které reagují na změnu ve veřejném prostoru. Také nás těší úspěch našich produktů nejen u lidí, kteří je používají, ale také u odborné veřejnosti,“ uvádí David Karásek. Dva produkty z portfolia, Ufo a Morse, již stihly zaujmout ve světě a získaly mezinárodní ocenění Red Dot. Morse je systém sedacích prvků, který se přizpůsobí svému okolí. Zapadne na nábřeží řek, do parku, také do letištních hal a nákupních center. Ufo je unikátní přístřešek, snadno jej umístíte nad řadu produktů určených do veřejného prostoru. Nabízí také variantu daybad. „Letos je naší největší novinkou kolekce s názvem Platform, vytváří novou produktovou řadu v našem portfoliu takzvaných parkletů. Ostrov kultivace, jak jej nazýváme, mění zažitou představu o používání daného místa. Přináší příležitost pro vytvoření malých, ale důležitých veřejných prostor ve vytížených městských oblastech, nebo naopak v těch zanedbávaných,“ uvádí Karásek. Rychlá intervence v podobě Platformu může podle Karáska navrátit parkovací místo lidem či vytvořit oddechovou zónu v husté městské zástavbě.

Globální skupina mmcité zastřešená českou mateřskou společností mmcité a.s. je výrobce a prodejce městského mobiliáře, který poskytuje městům vybavení, jako jsou lavičky v parku, pítka, stojany na kola a mnoho dalšího. Dnes najdeme výrobky mmcité po celém světě s přímým obchodním zastoupením ve více než 30 zemích. Akcie společnosti se pod tickerem MMCTE.PR obchodují od 1. srpna 2023 na trhu START pražské burzy a na burze RM-Systém.