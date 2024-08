Skupina KARO Leather úspěšně spustila výrobu v Brtnici a potvrzuje roční výhled na úrovni provozního zisku

Zpracovatel kůží KARO Leather a.s. vyrobil a prodal v prvním pololetí letošního roku rekordní objem kůží. Celkem bylo v Boršově odbaveno 507 tisíc metrů čtverečních převážně nábytkářských usní, což na tržbách představuje 116,6 milionu korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl výše 30,2 milionu korun při EBITDA marži 25,9 procenta. Skupina KARO díky tomu předpokládá splnění ročního finančního plánu na úrovni provozního zisku.



Zákazníci nyní preferují levnější materiál



Tržby skupiny KARO Leather letos zůstávají za očekáváním, jelikož zákazníci z Evropy i ze zámoří nyní preferují levnější materiály. To má vliv i na celkový obrat skupiny. Pro skupinu KARO toto nepředstavuje problém, jelikož je zakázkovým výrobcem, kterého zajímá vytvořená přidaná hodnota na 1 m2 kůže. To, jestli zákazníci preferují levnější nebo dražší surovinu, která vstupuje do výroby KARO, nehraje pro zisk skupiny KARO významnou roli. Důležitější je tak současný růst objemu výroby v m2 a stabilní zisková marže.





Naopak díky flexibilitě výrobního procesu, flexibilitě výroby (nyní o to vyšší díky druhému výrobnímu závodu v Brtnici), flexibilitě vstupu (zákazník si může vybrat několik stupňů kvality, a tím pádem cenu vstupů) a díky výhodné logistické poloze uprostřed Evropy, roste nyní poptávka po produktech a službách KARO Leather předně na úkor dodavatelů z Itálie, kteří jsou mimo jiné znevýhodněni rostoucími náklady na logistiku.



KARO Leather díky spuštění výroby v Brtnici, a i s ohledem na dosavadní finanční výsledky potvrzuje plán EBITDA pro letošní rok na úrovni +100 milionů korun.



„Letos by měl objem prodané produkce vyrůst meziročně o předpokládaných 17 procent na 1,180 milionu metrů, a v roce 2025 cílíme na 1,315 milionu metrů čtverečných zpracovaných a prodaných usní,“ nastiňuje finanční ředitel Jakub Hemerka. V roce 2024 očekává provozní zisk EBITDA na úrovni 103 milionů korun. Při stávajícím zázemí je pak skupina schopna v horizontu 5 let generovat EBITDA až 270 milionů korun.



KARO Leather úspěšně spustilo výrobu v areálu Snaha Brtnice



V Brtnici na Jihlavsku již probíhá kompletní výrobní proces pro produktové série z oboru nábytku. V srpnu se plánuje vyrobit minimální množství 30 tis. m2, v září 40 tis. m2 a v říjnu 50 tis. m2 kůží do fáze crust – tedy polotovaru, ze kterého KARO vyrábí v boršovském závodu finální usně. Výrobně toto množství odpovídá 2 až 2,5 tis. m2 kůží denně.



Zároveň s výrobou čalounických usní vznikají druhotné produkty pro výrobu do dalších segmentů kožedělného průmyslu, a to především pro obuvnictví, ale také pro segment pracovních pomůcek. Finální produkty pro tyto segmenty se v Brtnici začnou vyrábět během Q4 2024 a očekává se tak další růst výroby. To by mělo výrazně pozitivně promluvit i do letošního provozního zisku. Cílem je pak v Brtnici dosáhnout v dalších dvou letech výroby až 140 tis. m2 kůží.



V Brtnici se podařilo spustit sériovou výrobu již v polovině července, a to za výrazně nižšího zapojení lidské pracovní síly, než je v tomto oboru obvyklé. Dosaženo tomu bylo díky finální automatizaci a digitalizaci procesů s využitím strojů s technologií průmyslu 4.0. Vlivem další automatizace a digitalizace očekává KARO udržení počtu zaměstnanců ve výrobě do maximálního počtu 50 lidí v Boršově a Brtnici dohromady. Skupina KARO předpokládá, že při efektivním využití pracovní síly v jednotlivých provozech, a při zachování počtu zaměstnanců, bude schopna výrazně navyšovat své výkony.



Nový výrobní závod byl v roce 2023 postaven v areálu bývalého kožedělného družstva Snaha Brtnice, a to s více než 6000 m2 zastavěné plochy. Stavba trvala přes dva roky a skupině KARO umožňuje rozšířit nabídku svých produktů. Kromě nábytkářského průmyslu chce zásobovat také výrobce obuvi, galanterii nebo výrobce pracovních pomůcek. Investice do závodu a jeho technologií převýšila 300 milionů korun.



Podívejte se do výrobního závodu v Brtnici: